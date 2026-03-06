Opvallend: PSV mogelijk pas twee weken na kampioenschap gehuldigd

Live voetbal

PSV stevent met een voorsprong van zeventien punten op achtervolger Feyenoord onverstoorbaar af op de landstitel. De gemeente Eindhoven en de club hebben volgens bronnen van Voetbal International al verschillende scenario’s voor een huldiging in kaart gebracht.

De huidige stand in de competitie zorgt ervoor dat de schaal de Eindhovenaren bijna niet meer kan ontgaan. Met nog negen speelrondes voor de boeg bedraagt het gat met de Rotterdammers een riante marge. In het meest optimistische scenario kan de ploeg op 15 maart al kampioen worden zonder zelf in actie te komen, mits de concurrentie punten laat liggen. In dat onwaarschijnlijke geval vindt de huldiging plaats op 16 maart.

Een realistischer scenario is een titel op 22 maart, wanneer PSV op bezoek gaat bij Telstar. Een dag eerder speelt Feyenoord dan tegen Ajax. Mochten de Eindhovenaren inderdaad op die dag kampioen worden, dan kan er géén snelle huldiging plaatsvinden. Spelers vertrekken een dag later namelijk voor interlands. Die huldiging zou dan alsnog worden georganiseerd op 6 april, in het paasweekend.

Op diezelfde datum wordt PSV ook gehuldigd als het op 4 april kampioen wordt tegen FC Utrecht. Als de Eindhovenaren ‘pas’ in het weekend van 11 april kampioen worden, vindt er een huldiging op 13 of 14 april plaats.

