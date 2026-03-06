'Van Persie is een harteloze, ouderwetse trainer die de verkeerde voorbeelden heeft gehad'

Wessel Penning velt een vernietigend oordeel over het Feyenoord van trainer Robin van Persie. Bij FC Rijnmond stelt de journalist van het Algemeen Dagblad, die een podcast met clubicoon Willem van Hanegem maakt, dat de Rotterdammers nog niet eerder in de geschiedenis zó slecht gespeeld hebben als nu. Het contrast tussen de huidige trainer en een van zijn voorgangers, Arne Slot, is volgens Penning dan ook enorm.

"We hebben drie mooie jaren gehad, maar nu zitten we in de ellende", verwijst Penning naar het tijdperk-Slot én wat er sindsdien gebeurd is in De Kuip. "Ik vind dit wel een van de grootste crises ooit. Volgens mij is er nog nooit een crisis geweest waarin supporters en sponsoren zo unaniem zijn in hun mening."

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat het al lang aan het ontploffen is, ik denk zelfs dat het al ontploft is", vervolgt Penning zijn relaas even later, waarmee hij lijkt te impliceren dat de beslissing over een mogelijk ontslag van Van Persie reeds genomen is. "Dat zou ik niet zeggen zeggen als ik geen signalen had, natuurlijk. De onvrede is echt enorm. We hebben slechte jaren gehad, maar het voetbal tegen FC Twente..."

Penning wendt zich vervolgens tot tafelgenoot en voormalig Feyenoord-spits Harry van der Laan: "Jij hebt donkere jaren met Feyenoord meegemaakt. In die tijd had Feyenoord nog wel het initiatief in wedstrijden en de kracht om in de wedstrijd te komen. Maar die tweede helft tegen Twente, het laatste halfuur tegen Boekarest (FCSB, red.). Ik heb zúlke absurde wedstrijden gezien, de afgelopen twee à drie maanden. Ik vind het echt het slechtste wat ik ooit gezien heb. En Van Hanegem zei het ook, deze week. Die zei: dit is echt het slechtste voetbal van Feyenoord dat ik ooit heb gezien."

'Van Persie is een vrij harteloze, ouderwetse trainer die verkeerde voorbeelden heeft gehad'

Van Persie heeft volgens Penning 'het vertrouwen uit zijn elftal gesloopt', bijvoorbeeld door het gedoe rond het aanvoerderschap. "De tactiek, de techniek of het plan van een trainer is belangrijk, maar nóg belangrijker in deze tijd: ben je in staat om een groep en een staf aan te sturen? Het trainerschap is heel moeilijk. Toevallig hadden we hier drie jaar lang een wonderdokter", verwijst hij vervolgens opnieuw naar Slot. "Echt gewoon een van de beste trainers ter wereld waarschijnlijk, hij zorgde dat de hele groep tevreden was." Het contrast met Van Persie is dan ook groot: "Nu heb je een vrij harteloze, ouderwetse trainer die waarschijnlijk de verkeerde voorbeelden heeft gehad, in zijn loopbaan. Die als voetballer te weinig gecorrigeerd is, waardoor het nu zo'n bende is", besluit Penning.