Live voetbal

Van Persie over speeltijd Sterling: 'Borges en Sliti zijn heel erg teleurgesteld'

Raheem Sterling
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
6 maart 2026, 15:12

Aymen Sliti en Gonçalo Borges zijn teleurgesteld over het feit dat Raheem Sterling momenteel de voorkeur krijgt boven hen op de linksbuitenpositie, zo vertelde Robin van Persie vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met NAC Breda. De oefenmeester legde uit waarom hij hiervoor kiest, terwijl de Engelse ex-international nog lang niet volledig fit is.

Tot grote verrassing van velen werd Sterling na de winterse transferperiode toegevoegd aan de selectie van Feyenoord. De oud-speler van onder meer Manchester City en Chelsea had al langere tijd niet gespeeld, waardoor wedstrijdritme ontbrak. In de afgelopen twee duels gunde Van Persie de aanvaller een halfuur speeltijd, maar daarin wist Sterling allesbehalve te overtuigen.

Twee Feyenoord-spelers diep teleurgesteld door Sterling

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie van vrijdag kreeg Van Persie de vraag hoe de concurrenten van Sterling (Sliti en Borges) omgaan met hun huidige reserverol. “Zij waren heel erg teleurgesteld”, gaf de oefenmeester van Feyenoord eerlijk toe. “Omdat ze niet konden en mochten spelen. Dat snap ik, dat is heel gezond”, vervolgde hij.

Van Persie: “Uiteindelijk koppel ik dat heel vaak aan actiepunten: wat ik op die posities wil zien. Dan is er altijd wel begrip. Alleen ik weet ook hoe het werkt: als je als speler niet speelt of wat minder speelt, dan ben je teleurgesteld en dan heb je daar je eigen beeld bij. Dat snap ik wel, maar uiteindelijk is het mijn werk om jongens te beoordelen en keuzes te maken.”

➡️ Meer over Raheem Sterling

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • zo 1 maart, 14:09
  • 1 mrt. 14:09
  • 7
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
824 Reacties
1.256 Dagen lid
5.209 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Echt verrassend dat als je niet speelt dat je dan teleurgesteld bent. En Sliti en Borges hebben het in hun speeltijd niet laten zien. Ik bedoel Bos was gevaarlijker dan hun bij elkaar.

dilima1966
3.302 Reacties
998 Dagen lid
16.567 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike

Sterling gaat het ook niet brengen voor feyenoord

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
824 Reacties
1.256 Dagen lid
5.209 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 ik ben bang dat je gelijk hebt. Bos is dan de verrassende outsider. Hopelijk blijft dat.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
824 Reacties
1.256 Dagen lid
5.209 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Echt verrassend dat als je niet speelt dat je dan teleurgesteld bent. En Sliti en Borges hebben het in hun speeltijd niet laten zien. Ik bedoel Bos was gevaarlijker dan hun bij elkaar.

dilima1966
3.302 Reacties
998 Dagen lid
16.567 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike

Sterling gaat het ook niet brengen voor feyenoord

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
824 Reacties
1.256 Dagen lid
5.209 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 ik ben bang dat je gelijk hebt. Bos is dan de verrassende outsider. Hopelijk blijft dat.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws