en zijn teleurgesteld over het feit dat momenteel de voorkeur krijgt boven hen op de linksbuitenpositie, zo vertelde Robin van Persie vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met NAC Breda. De oefenmeester legde uit waarom hij hiervoor kiest, terwijl de Engelse ex-international nog lang niet volledig fit is.

Tot grote verrassing van velen werd Sterling na de winterse transferperiode toegevoegd aan de selectie van Feyenoord. De oud-speler van onder meer Manchester City en Chelsea had al langere tijd niet gespeeld, waardoor wedstrijdritme ontbrak. In de afgelopen twee duels gunde Van Persie de aanvaller een halfuur speeltijd, maar daarin wist Sterling allesbehalve te overtuigen.

Twee Feyenoord-spelers diep teleurgesteld door Sterling

Op de persconferentie van vrijdag kreeg Van Persie de vraag hoe de concurrenten van Sterling (Sliti en Borges) omgaan met hun huidige reserverol. “Zij waren heel erg teleurgesteld”, gaf de oefenmeester van Feyenoord eerlijk toe. “Omdat ze niet konden en mochten spelen. Dat snap ik, dat is heel gezond”, vervolgde hij.

Van Persie: “Uiteindelijk koppel ik dat heel vaak aan actiepunten: wat ik op die posities wil zien. Dan is er altijd wel begrip. Alleen ik weet ook hoe het werkt: als je als speler niet speelt of wat minder speelt, dan ben je teleurgesteld en dan heb je daar je eigen beeld bij. Dat snap ik wel, maar uiteindelijk is het mijn werk om jongens te beoordelen en keuzes te maken.”