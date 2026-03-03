kwam onlangs met veel bombarie naar Feyenoord, maar is geen schim meer van de speler die niet al te lang geleden de Premier League aan flarden schoot. Op basis van zijn huidige vormpeil moet de buitenspeler er volgens René van der Gijp de brui aan geven.

De laatste jaren heeft Sterling aan een hoop kwaliteit en vertrouwen ingeboet. Zijn laatste goede seizoen was bij Chelsea in 2023/24, maar vervolgens is zijn speeltijd flink afgenomen. Na een goed gesprek met Robin van Persie besloot Sterling de reddingsboei die Feyenoord heet met beide handen aan te pakken. Maar in de twee optredens voor zijn nieuwe club heeft hij nog niet weten te overtuigen.

Van der Gijp snapt niet dat Feyenoord aan het project-Sterling begonnen is. "Je hebt al problemen genoeg, met blessures, gedoe, Van Persie...", begint hij bij Vandaag Inside. "Waarom zou je er dan nog een probleem bijnemen man? Waar je zin in hebt..."

De goedlachse analist heeft nog wel een oplossing. "Na een goed nachtje slapen kan Sterling morgen het beste naar Van Persie afstappen en zeggen: 'Laten we ermee ophouden, dit heeft voor niemand zin. Ik heb 82 interlands en ik word straks uitgelachen als ik de rechtsback van NAC niet voorbijkom."

Zondag tegen FC Twente werd de buitenspeler al belachelijk gemaakt door het thuispubliek. De Engelsman viel in, maar toonde amper klasse. "Als geen enkele Engelse club geïnteresseerd in hem is, met zijn staat van dienst, dan is er iets mis met die jongen", voegt Johan Derksen nog toe.