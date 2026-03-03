Live voetbal

Volgens Van der Gijp moet Sterling de handdoek in de ring gooien

Van der Gijp
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
3 maart 2026, 05:55   Bijgewerkt: 2 maart 2026, 23:44

Raheem Sterling kwam onlangs met veel bombarie naar Feyenoord, maar is geen schim meer van de speler die niet al te lang geleden de Premier League aan flarden schoot. Op basis van zijn huidige vormpeil moet de buitenspeler er volgens René van der Gijp de brui aan geven.

De laatste jaren heeft Sterling aan een hoop kwaliteit en vertrouwen ingeboet. Zijn laatste goede seizoen was bij Chelsea in 2023/24, maar vervolgens is zijn speeltijd flink afgenomen. Na een goed gesprek met Robin van Persie besloot Sterling de reddingsboei die Feyenoord heet met beide handen aan te pakken. Maar in de twee optredens voor zijn nieuwe club heeft hij nog niet weten te overtuigen.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp snapt niet dat Feyenoord aan het project-Sterling begonnen is. "Je hebt al problemen genoeg, met blessures, gedoe, Van Persie...", begint hij bij Vandaag Inside. "Waarom zou je er dan nog een probleem bijnemen man? Waar je zin in hebt..."

De goedlachse analist heeft nog wel een oplossing. "Na een goed nachtje slapen kan Sterling morgen het beste naar Van Persie afstappen en zeggen: 'Laten we ermee ophouden, dit heeft voor niemand zin. Ik heb 82 interlands en ik word straks uitgelachen als ik de rechtsback van NAC niet voorbijkom."

Zondag tegen FC Twente werd de buitenspeler al belachelijk gemaakt door het thuispubliek. De Engelsman viel in, maar toonde amper klasse. "Als geen enkele Engelse club geïnteresseerd in hem is, met zijn staat van dienst, dan is er iets mis met die jongen", voegt Johan Derksen nog toe.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • zo 1 maart, 14:09
  • 1 mrt. 14:09
  • 7
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws