Robin van Persie begon dit seizoen uitstekend bij Feyenoord, maar het spel is de laatste maanden flink verslechterd. De Rotterdammers staan echter wel op de tweede plek in de Eredivisie, en Mark van Bommel en Ruud Gullit storen zich aan de enorme kritiek die Van Persie's kant op komt.

PSV is duidelijk de beste ploeg van de Eredivisie dit seizoen en daarna komt eigenlijk een hele tijd niets. De tweede plek wordt momenteel bezet door Feyenoord, dat daardoor zicht heeft op directe kwalificatie voor de Champions League. Toch ligt Van Persie continu onder vuur, iets waar Van Bommel zich aan stoort. "Je moet juist meer kijken naar Ajax en de clubs daaronder, die laten het ook liggen", begint de oud-voetballer bij Rondo op Ziggo Sport.

Samen met zijn tafelgenoten somt Van Bommel vervolgens FC Twente, AZ en FC Utrecht op, die dit seizoen eveneens ondermaats presteren. Bij de eerste twee clubs heeft ook al een trainerswissel plaatsgevonden. Mogelijk was dit in de Domstad ook gebeurd, al Ron Jans daar geen bijna legendarische status had gehad en komende zomer voor zijn pensioen gaat. Over Feyenoord zegt Van Bommel vervolgens: "Als zij gewoon normaal presteren vanaf nu tot aan het eind van het seizoen, halen ze gewoon Champions League. Qua resultaat zou dat goed zijn. Natuurlijk wil je om het kampioenschap spelen en kan het veld beter, maar toch."

Jacht op Van Persie

Dan neemt Gullit het over. "Ze hebben ook veel blessures. Het lijkt een beetje een jacht op Van Persie. Ik vind het een beetje uitlokken de hele tijd. Bij hem lijkt het vervelender dan bij de anderen." Wim Kieft weet wel waar dat aan ligt. "Het is Robin van Persie, hè? Hoge bomen vangen veel meer wind dan Fred Grim." Dat snapt Gullit wel, maar de voormalige speler van onder meer AC Milan vindt dat Van Persie niet echt een kans lijkt te krijgen. "Een wissel gaat ook niks opbrengen. Heeft Grim het beter gedaan dan Heitinga? Nee." Dus laat Van Persie nou gewoon zijn werk doen. Het lijkt alsof ze hem eruit aan het werken zijn."

Als Wytse van der Goot dan opgooit dat Feyenoord al een tijd niet goed speelt, zijn Gullit en Van Bommel het daarmee eens. "Maar ze staan wel vier punten voor op de nummer drie.", zegt Van Bommel. Kieft stelt dan echter ook dat Van Persie beoordeeld wordt op de speelwijze van Feyenoord, terwijl de andere heren van mening zijn dat de tweede plek belangrijker is.