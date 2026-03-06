Fortuna Sittard hoopte in september 2025 een gouden slag te hebben geslagen met de presentatie van een nieuwe hoofdsponsor, maar de samenwerking is uitgelopen op een enorme teleurstelling. De Limburgse club kondigde destijds met veel bombarie een vijfjarige overeenkomst aan met het Duitse deodorantmerk Syneo, goed voor 675.000 euro per jaar. Inmiddels is de deal beëindigd en spreekt de clubleiding harde woorden over de rol van de Duitse investeerder Daniel Loitz. Het Algemeen Dagblad schetst in een uitgebreid achtergrondverhaal hoe de samenwerking misging.

Aanvankelijk leek er niets aan de hand. Bij de presentatie van de sponsorovereenkomst was de sfeer positief en werd de deal gepresenteerd als een belangrijke financiële impuls voor de club. In de praktijk bleven de betalingen echter uit. Terwijl het sponsorlogo al op de shirts stond, stapelden de openstaande rekeningen zich op. Volgens Jos van de Mortel, voorzitter van de raad van commissarissen, is er geen twijfel over de situatie. “We hebben met een oplichter te maken”, zegt hij.

Spoor van beloftes

Uit onderzoek naar de achtergrond van Loitz blijkt dat Fortuna Sittard niet de eerste club is die in zijn verhalen is meegegaan. De dertiger zegt een miljardenerfenis van zijn grootvader te hebben ontvangen en presenteert zich via zijn investeringsmaatschappij Hokulani als investeerder in de sportwereld. In de praktijk bleken veel van die beloofde investeringen echter nooit werkelijkheid te worden.

Bij clubs in Duitsland, Engeland en Oekraïne doken vergelijkbare verhalen op. Trainer Tanja Schulte, die met Loitz werkte bij BV Cloppenburg, schetst een duidelijk beeld. “Hij presenteert zich als een soort Robin Hood, maar uiteindelijk gebeurt er weinig.”

Ook op andere plekken liep de samenwerking spaak. Scout Mikael Virta werkte een tijd voor Hokulani, maar stopte toen zijn salaris uitbleef. “Ik moest stoppen omdat ik nooit betaald kreeg”, vertelt hij. Daarnaast roept ook de website van het bedrijf vragen op: verschillende medewerkers die daar genoemd worden, blijken in openbare bronnen niet terug te vinden als bestaande personen.

Vreemde excuses

Toen Fortuna Sittard in november 2025 aandrong op betaling, volgde volgens de club een reeks verklaringen vanuit het kamp-Loitz. In e-mails werd gesproken over adreswijzigingen, problemen met bankrekeningen en zelfs een plotselinge ernstige ziekte van de investeerder.

De club besloot uiteindelijk op 17 november 2025 de overeenkomst formeel te ontbinden. Kort daarna volgde een opvallende reactie vanuit het kamp van Loitz. Een vrouw die zich Petra Seidel Loitz noemde, stelde dat zij een volmacht had omdat Daniel in het ziekenhuis zou liggen. In een mail waarschuwde zij dat Fortuna een schadeclaim kon verwachten als het sponsorlogo van het shirt werd verwijderd.

De moeder van de investeerder, Petra Barbel Loitz, houdt ondertussen vol dat de verantwoordelijkheid bij Fortuna ligt. Volgens haar was er geen gebrek aan geld, maar zou de club zelf hebben gezorgd voor vertraging in de betaling. Van de Mortel gelooft daar weinig van en vermoedt dat Loitz zelf achter meerdere mailadressen schuilgaat.

Syneo distantieert zich

Ook Syneo, het merk dat op het shirt van Fortuna stond, probeert inmiddels afstand te nemen van de gang van zaken. Het bedrijf werkt met externe partners voor de distributie en Loitz was via zijn firma SY Cosmetics zo’n partner.

Pr-man Jemil Hamiko was aanwezig bij de presentatie van de deal in Sittard, maar stelt dat de rol van het merk beperkt was. “Wij hebben eigenlijk alleen onze naam beschikbaar gesteld voor deze overeenkomst”, zegt hij. Volgens Hamiko heeft het merk inmiddels alle banden met Loitz verbroken.

Voor Fortuna Sittard blijft de nasleep van de mislukte samenwerking voelbaar. De club onderzoekt of juridische stappen zinvol zijn, maar Van de Mortel vraagt zich af of dat de moeite waard is als er bij de tegenpartij weinig te halen valt. Duidelijk is wel dat het fiasco ook reputatieschade heeft veroorzaakt. Daarmee lijkt het hoofdstuk met de zelfverklaarde miljonair voor Fortuna definitief afgesloten, al blijft de financiële schade aanzienlijk.