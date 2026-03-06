Het Liverpool van trainer Arne Slot heeft zich in het FA Cup-toernooi gerevancheerd op Wolverhampton Wanderers, dat dinsdag in competitieverband nog met 2-1 te sterk was geweest voor The Reds. Het onderlinge duel in de vijfde ronde van het bekertoernooi eindigde echter in een 1-3 overwinning voor de regerend landskampioen.

Liverpool blameerde zich drie dagen geleden door in blessuretijd ten onder tegen de hekkensluiter van de Premier League. Slot voerde ten opzichte van die pijnlijke nederlaag een aantal wijzigingen door in zijn basisformatie. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo mochten blijven staan, maar Gakpo verhuisde wel van de linkerflank naar de spitspositie, waardoor Hugo Ekitike op de bank startte en de talentvolle Rio Ngumoha in de basis kon beginnen. Daarnaast wisselde Slot zijn beide backs: Jeremie Frimpong verdween uit het elftal en stond zijn positie af aan Dominik Szoboszlai, wiens plek op het middenveld weer werd overgenomen door Curtis Jones. Milos Kerkez maakte als linksback plaats voor oudgediende Andy Robertson. Bij de thuisploeg stond oud-Feyenoorder Hugo Bueno in de basis, waardoor David Møller Wolfe (ex-AZ) uit het elftal verdween.

Artikel gaat verder onder video

Liverpool was vanaf de aftrap dominant en kreeg al vroeg een aardige kans via Gakpo, die een voorzet van Gravenberch via de paal in de handen van doelman Sam Johnstone kopte, maar daarna alsnog werd afgevlagd voor buitenspel. Daarna was het de beurt aan Ngumoha, die zich ontpopte tot de gevaarlijkste Liverpool-speler van de eerste helft, maar ook op een hard schot van de zeventienjarige had Johnstone een antwoord. Zo gingen beide ploegen met een 0-0 ruststand aan de thee.

Tien minuten na rust wist Liverpool dan toch de ban te breken. Op aangeven van Jones was het Robertson die met een hard, diagonaal schot in de verre hoek de 0-1 voor zijn rekening nam. De Schot was amper een minuut later weer belangrijk, door vanaf links een lage voorzet af te leveren die door de tot dan toe weinig zichtbare Mohamed Salah van dichtbij werd binnengeschoten. De Egyptenaar moest nog even wachten op de VAR, maar die stelde vast dat Salah achter de bal stond toen Robertson zijn voorzet gaf, waardoor van buitenspel geen sprake was en de 0-2 een feit.

Het verzet van de Wolves was daarmee wel gebroken. Slot bracht Frimpong en de van een rugblessure teruggekeerde Florian Wirtz twintig minuten voor tijd als invallers binnen de lijnen. Vlak na hun rentree lag ook de derde Liverpool-goal in het net. Jones trok vanaf rechts naar binnen en trof doel met een laag schot in de hoek: 0-3. Liverpool kreeg daarna nog een aantal kansen op een vierde treffer, maar onder meer Frimpong kreeg de bal er niet in. Aan de andere kant incasseerde doelman Alisson Becker nog wel de eretreffer van de Wolves, van de voet van Hee-chan Hwang, maar dat was te laat om de spanning nog terug te brengen.