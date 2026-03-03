Ongelooflijke afgang voor Liverpool tegen hekkensluiter Wolverhampton Wanderers

Een ongelooflijke afgang van Liverpool in de Premier League. Het team van trainer Arne Slot verloor dinsdagavond in blessuretijd van hekkensluiter Wolverhampton Wanderers: 2-1. Door het verlies blijft Liverpool vijfde staan in de Premier League.

Liverpool verloor de drie laatste wedstrijden in de Premier League en had zo de weg omhoog ingeslagen. The Reds leken op bezoek bij Wolverhampton een uitgelezen mogelijkheid te hebben om de derde plaats op de ranglijst voorlopig over te nemen van Manchester United, maar slaagden niet in die missie.

Het venijn zat hem in de staart van de wedstrijd. Wolverhampton had weinig in de melk te brokkelen, maar wist twaalf minuten voor tijd wel plots op voorsprong te komen. Virgil van Dijk verloor het duel op ongeveer veertig minuten van het doel van Tolu Arokodare, waarna laatstgenoemde in de diepte ploeggenoot Rodrigo Gomes vond. Die wist de bal vervolgens leep over doelman Alisson Becker heen te wippen: 1-0.

Liverpool had vervolgens slechts vijf minuten nodig om langszij te komen. Mohamed Salah pikte de bal op aan de rechterkant van het veld, waarna de Egyptische superster met de buitenkant van de voet raak schoot in de korte hoek: 1-1.

Liverpool leek de wedstrijd zo alsnog te kunnen gaan kantelen, maar in de vierde minuut van de blessuretijd kreeg de ploeg van Slot toch nog het deksel op de neus. André beproefde vanaf een meter of twintig zijn geluk, waarna de bal van richting werd veranderd door Joe Gomez en binnen plofte.