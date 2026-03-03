NEC schakelt PSV op spectaculaire wijze uit en bereikt bekerfinale

NEC heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de finale van de Eurojackpot KNVB Beker. De formatie van trainer Dick Schreuder rekende dinsdagavond in de eigen Goffert op spectaculaire wijze af met PSV: 3-2. NEC staat in de finale tegen AZ of Telstar.
Beide teams maakten er een waar spektakelstuk van. NEC ging furieus van start voor eigen publiek en wist de score al na zes minuten voetballen te openen. Bryan Linssen benutte in het strafschopgebied een rebound, nadat PSV-doelman Matej Kovar een inzet van Sami Ouaissa onvoldoende wist te pareren: 1-0.
NEC kende zo een droomstart, maar PSV stelde vrij snel orde op zaken. Ismael Saibari kopte na ruim een kwartier de 1-1 tegen de touwen op aangeven van Ivan Perisic en kort erna volgde ook de 1-2. Dennis Man werd geen strobreed in de weg gelegd, waarna de Roemeense vleugelaanvaller Jasper Cillessen verschalkte met een knap schot in de verre hoek: 1-2.
NEC leek even van slag, maar het elftal van Schreuder wist zich knap te herstellen. De Nijmegenaren zetten PSV knap onder druk en wisten tien minuten voor rust de 2-2 te forceren. Een afvallende bal werd fraai op de pantoffel genomen door Eli Dasa, die Kovar vervolgens het nakijken gaf met een fraaie uithaal in de verre hoek.
In het vervolg van de eerste helft kregen beide teams kansen op een derde treffer. Linssen stuitte namens NEC op Kovar, terwijl Saibari in de blessuretijd van de eerste helft de paal raakte.
NEC kwam vervolgens sterk uit de kleedkamer. Na een uur volgde de 3-2 van de thuisploeg. Noé Lebreton bracht de bal vanaf de linkerflank in de zestien, waar uitblinker Basar Önal knap scoorde.
Kort erna vreesde PSV met tien man te komen staan, toen Paul Wanner de doorgebroken Tjaronn Chery vloerde. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük liet de Duitser van PSV echter wegkomen met geel.
Daarna ontwikkelde zich een slordig maar aantrekkelijk schouwspel. Youssef El Kachati had de wedstrijd in de slotfase in het slot kunnen gooien, maar Kovar bracht redding. Aan de overzijde redde Cillessen knap op een inzet van Ricardo Pepi. PSV zette daarna nog wel aan, maar wist uitschakeling uiteindelijk niet af te wenden.
Proficiat NEC!! Hoe zit het met de Europese plaatsing? Nrs 1 + 2 CL ? Nr. 3. Voorronde CL? Nr. 4 conference League Nr. 5 ? Stel NEC wint de beker en stel tegen AZ. Eindigt op plek 3 in de competitie. Krijgt dan de bekerverliezer de EL? Of schuift deze door naar nr. 4 en dan 5 naar (Voorronde?) Conference League?
