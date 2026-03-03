Dick Schreuder voelt zich ongemakkelijk bij sfeerbeelden na NEC - PSV

Dick Schreuder wist zich dinsdagavond met NEC te plaatsen voor de finale van de Eurojackpot KNVB Beker. De Nijmegenaren wonnen op eigen veld in een zinderende wedstrijd van PSV: 3-2. De oefenmeester is na afloop ontzettend trots op zijn ploeg.

De druk was de afgelopen weken behoorlijk toegenomen bij NEC, want de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie leverden slechts twee punten op. Tegen PSV gooide het team van Schreuder echter de schroom van zich af en werd dankzij doelpunten van Bryan Linssen, Eli Dasa en Basar Önal op spectaculaire wijze gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Schreuder werd na het laatste fluitsignaal op het veld op de schouders genomen door zijn spelers. “Ik vind het wel ongemakkelijk, ja. We hebben nog niks gewonnen, maar uiteindelijk moeten ze ook genieten”, reageert de coach na afloop in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior.

© Imago

Waar heeft Schreuder het meeste van genoten? “Als we thuis spelen vind ik het publiek altijd fantastisch, maar wat ik vandaag heb gevoeld is toch wel iets anders”, antwoordt hij. Er heerste iets van: we nemen die groep mee naar de overwinning. Dat heb ik ook weer van mijn spelers gezien: tot de laatste minuut spelen om te winnen. Gewoon vooruit blijven verdedigen. Daar zijn wij het beste in.”

Schreuder erkent dat NEC soms de onderliggende ploeg was. “PSV heeft veel meer voetbal dan wij hebben, maar dat komt ook een beetje door de individuele kwaliteiten”, vervolgt hij. “Maar ik had wel echt een geweldig gevoel langs de kant: hoe wij die wedstrijd naar ons toe trekken.”

Voor NEC wacht nu een bekerfinale tegen AZ of Telstar: die twee teams staan woensdagavond in Alkmaar tegenover elkaar.