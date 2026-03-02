was zondag van grote waarde voor Arsenal door de winnende treffer tegen Chelsea binnen te koppen uit een hoekschop. De Britse pers is zeer lovend over de Nederlandse verdediger, die zorgde dat zijn ploeg op titelkoers bleef.

Arsenal speelde zondag in eigen huis een stadsderby tegen Chelsea. The Gunners kwamen na twintig minuten op voorsprong via William Saliba, maar door een eigen goal van Piero Hincapié gingen beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer in. Halverwege de tweede helft was het Timber die een hoekschop van Declan Rice binnenwerkte en zodoende de 2-1 eindstand op het bord zette.

The Standard beoordeelt de Nederlander met een 9. “Had een aantal fantastische combinaties met Bukayo Saka, waar de corner waaruit Saliba scoorde uit voortkwam. Vervolgens sprong hij het hoogste om binnen te koppen en de voorsprong te herstellen. Weer op zijn hoogste niveau na een mindere periode”, klinkt het. Ook van FootballLondon krijgt Timber een 9. “Kreeg een goede kans op aangeven van Saka na een counter, maar wist niet te scoren. Zijn doorzettingsvermogen werd beloond toen hij op de juiste plek opdook in het strafschopgebied om raak te koppen.”

Het optreden van Timber wordt door The Guardian beoordeeld met een 8. “Profiteerde ervan dat hij geen conventionele vleugelspeler tegenover zich had”, klinkt het. “Een van de beste spelers in het elftal. Een belangrijke winnende goal.” Hetzelfde cijfer krijgt hij ook van The Sun. “Hij profiteerde ervan dat er geen midweekse wedstrijd werd gespeeld, want hij speelde weer als vanouds en bestreek de hele rechterflank.”