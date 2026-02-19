Arsenal heeft woensdagavond op pijnlijke wijze twee punten gemorst in de jacht op de eerste Engelse landstitel sinds 2004. The Gunners gaven in het uitduel bij Wolverhampton Wanderers een 0-2 voorsprong uit handen en speelden uiteindelijk met 2-2 gelijk. Engelse media trekken zorgelijke conclusies over het elftal van Mikel Arteta.

Met Jurriën Timber als rechtsback in de basis nam Arsenal al na vijf minuten spelen een voorsprong op Molineux, toen Bukayo Saka een voorzet van Declan Rice binnen kopte. Tien minuten na rust verdubbelde verdediger Piero Hincapié de voorsprong. Wolverhampton, de hekkensluiter van de Premier League, deed even later via oud-Feyenoorder Hugo Bueno wat terug. De Spanjaard krulde de bal vanaf randje zestien fraai in de verre kruising: 1-2. In de blessuretijd ging het vervolgens helemaal mis voor Arsenal, toen een schot van Tom Edozie via de paal en Riccardo Calafiori binnen ging: 2-2.

Door de remise komt Arsenal op 58 punten uit 27 duels. Daarmee is de ploeg van Arteta nog altijd koploper; nummer twee Manchester City heeft vijf punten minder maar ook nog een wedstrijd tegoed. The Gunners morsen de laatste weken volop punten: van de laatste zeven competitiewedstrijden werden er maar twee gewonnen.

Dit schrijven Engelse media over Wolves - Arsenal

The Guardian trekt een harde conclusie. "Hoe je er ook naar kijkt, Arsenal leverde geen kampioenswaardige prestatie. Arsenal voelt de ijzige adem van Manchester City nu in de nek", schrijft de krant in het wedstrijdverslag. De late gelijkmaker zou weleens 'cruciaal' in de titelstrijd kunnen zijn, signaleert The Guardian dan ook. De Daily Mirror voorziet eveneens grote problemen voor de titelaspiraties van The Gunners. "Dit was wellicht hun makkelijkste wedstrijd van het restant van het seizoen", schrijft de tabloid. Arsenal heeft de komende weken inderdaad een vrij pittig programma, met onder meer de altijd beladen North London Derby tegen Tottenham Hotspur (komende zondag, 22 februari), een thuiswedstrijd tegen het opgeleefde Chelsea van Liam Rosenior (zondag 1 maart) en daarna midweeks een bezoek aan Brighton & Hove Albion (woensdag 4 maart).