AZ speelt vanavond de uitwedstrijd in de tussenronde van de Europa League tegen de kampioen van Armenië, FC Noah. De enige overgebleven Nederlandse club in Europa hoopt een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return in Alkmaar van volgende week. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kijk je zonder Ziggo-abonnement? Je leest het hier.

Hoe laat begint FC Noah - AZ?

De heenwedstrijd in de tussenronde van de Conference League begint donderdagavond om 18.45 uur.

Op welke zender wordt FC Noah - AZ uitgezonden?

Ziggo Sport zendt de wedstrijd rechtstreeks uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. Vanaf 18.00 uur zie je in het programma UEFA Matchday de voorbeschouwing op FC Noah - AZ.

Hoe kijk je FC Noah - AZ zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Conference League-wedstrijd tussen FC Noah en AZ gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, daar hoef je bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.