AZ treft FC Noah – dat flink uit vorm is - in tussenronde Conference League

AZ - winst op Ilves Tampere
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
16 januari 2026, 13:31

AZ is voor de tussenronde van de Conference League gekoppeld aan FC Noah. Op 19 en 26 februari spelen de Alkmaarders een tweeluik met de nummer vijf van de Armeense competitie in de strijd om een plek in de achtste finale.

Vooraf was duidelijk dat AZ het in de tussenronde ging opnemen tegen óf FC Noah, óf KF Drita. Dat was bepaald op basis van de Conference League-competitiefasestand. Vrijdagmiddag gingen de Alkmaarders de koker in, waarna FC Noah uit de koker kwam.

AZ kende een tamelijk teleurstellende campagne in het derde Europese toernooi. De ploeg van Maarten Martens verloor bijvoorbeeld met 4-0 van AEK Larnaca en kwam niet verder dan een gelijkspel tegen de tien man van Jagiellonia Bialystok (0-0). Daardoor viel AZ buiten de top-acht van de competitiefase, waardoor de tussenronde een feit was.

FC Noah werd vorig jaar kampioen in Armenië, maar verkeert momenteel niet in beste vorm. De ploeg won slechts één van de laatste acht duels in alle competities. In de Conference League eindigden de Armenen op plek negentien.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

