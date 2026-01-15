De zware nederlaag van Ajax op bezoek bij AZ in de achtste finale van de KNVB Beker (6-0) blijft niet beperkt tot Nederland. Ook buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de wanvertoning van de Amsterdammers in Alkmaar.

Ajax ging woensdagavond op pijnlijke wijze onderuit in het AFAS Stadion. Al na twee minuten keek de ploeg tegen een achterstand aan en gedurende de hele wedstrijd wist Ajax geen moment aanspraak te maken op een beter resultaat. De formatie van trainer Fred Grim werd op alle fronten afgetroefd en geen enkele speler wist een voldoende te halen.

De afgang bleef ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt. In België pakte Het Laatste Nieuws groot uit met de kop: ‘6-0! Ajax en Mika Godts krijgen in Nederlandse beker historisch pak slaag van AZ’. Sporza sprak van een ‘zwalpend Ajax’ dat ‘stevig plak slaag’ kreeg van het AZ van Maarten Martens.

Ook in Portugal was Ajax onderwerp van gesprek. Het sportmedium A Bola vroeg zich openlijk af of de club opnieuw in een crisis is beland. ‘Crisis terug? Ajax vernederd in Alkmaar en uit de beker’, schrijft het medium. Daarbij wordt gewezen op de periode voorafgaand aan de bekerwedstrijd, waarin Ajax zeven duels op rij ongeslagen bleef. ‘Na zes overwinningen en één gelijkspel dachten veel Ajax-fans dat het ergste achter de rug was. Maar woensdagavond voegde een nieuw, pijnlijk hoofdstuk toe aan de nachtmerrie die dit seizoen voor de Amsterdamse grootmacht is’, aldus A Bola.

De keiharde nederlaag in het bekertoernooi is ook in de Verenigde Staten nieuws. 'Ajax leed een zware nederlaag met zes doelpunten verschil tegen AZ in de beker – het op een na slechtste resultaat van de Amsterdamse club in deze eeuw en hun slechtste prestatie in het toernooi sinds 1927', schrijft The Athletic. 'Door deze nederlaag komt er een einde aan de ongeslagen reeks van Ajax van acht wedstrijden. Ajax staat momenteel derde in de Eredivisie, maar heeft een achterstand van 16 punten op koploper PSV. Ajax staat 34e in de groepsfase van de Champions League. De club heeft geen trofee meer gewonnen sinds de Eredivisie-titel in 2021/22 onder voormalig trainer Erik ten Hag.'