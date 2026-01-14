Live voetbal 1

Teruglezen: zo haalde AZ ongenadig uit tegen ontluisterend Ajax

Troy Parrott en Kasper Dolberg voor AZ - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
16 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 januari 2026, 22:52

In het AFAS Stadion strijdt AZ vanavond met Ajax om een plek in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt. Vandaag is het exact een jaar geleden dat beide clubs elkaar ook al troffen in de achtste finale van het bekertoernooi, destijds trokken de Alkmaarders aan het langste eind. Lukt het de ploeg van Maarten Martens dit jaar weer? In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij dé kraker van deze bekerronde: AZ - Ajax.

LIVE KNVB Beker: AZ - Ajax

Sorteer op:

34m geleden

22:53

Einde liveblog

Daarmee komt dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen op deze gedenkwaardige bekeravond!

35m geleden

22:51

AFGELOPEN - Nijhuis beëindigt lijdensweg Ajax

Nijhuis telt er geen tijd meer bij en dus komt een einde aan een ongekende lijdensweg voor Ajax én een heerlijke avond voor AZ en haar supporters. De teller eindigt bij 6-0.

40m geleden

22:47

⚽88' - Invaller Sadiq scoort ook (6-0)

Ajax leidt knullig balverlies, het is opnieuw Gloukh, en dan kan Sadiq van dichtbij profiteren. AZ leidt met 6-0, wat een eclatante zege voor de Alkmaarders.

44m geleden

22:43

85'- Cynisch applaus voor Jaros (5-0)

AZ krijgt een corner, Jaros vangt 'm en dat komt de Tsjech op een cynisch applausje te staan.

1u geleden

22:39

🔄81' - Bouwman erbij (5-0)

Bouwman mag bij Ajax nog tien minuten meedoen. Hij komt erin voor Itakura.

1u geleden

22:39

⚽80' - Parrott completeert zijn hattrick! (5-0)

AZ komt op 5-0! Sin is er dichtbij maar raakt de verre paal, maar dan staat Parrott op de goede plek om zijn hattrick te completeren. Ajax gaat er kei-hard vanaf vanavond.

1u geleden

22:37

🔄78' - Ook Mijnans mag gaan zitten (4-0)

Bij AZ gaat Mijnans er ook uit, Matej Sin is zijn vervanger.

1u geleden

22:32

🔄74' - Dubbele wissel Ajax (4-0)

Bij Ajax gaan Dolberg en Steur eruit, voor hen kokmen Mokio en Gaaei er bij.

1u geleden

22:31

🔄72'- Driedubbele wissel AZ (4-0)

Drie wissels bij AZ, terwijl Jaros redding brengt op een inzet van Dijkstra. Martens haalt Patati, Jensen en Chavez eraf, in hun plaatsen Oufkir, Sadiq en Van Duijl.

1u geleden

22:29

71' - Jaros laat wéér los (4-0)

Smit probeert het weer van afstand. Jaros heeft 'm nog maar een keer niet klem, Parrott aasde er al op maar krijgt de rebound er niet in.

1u geleden

22:25

🟥66' - Direct rood voor Wijndal! (4-0)

Ajax moet met tien man verder! Wijndal komt te laat in bij de liggende Wouter Goes, Nijhuis aarzelt geen moment en trekt een directe rode kaart voor de Ajax-back. Zo komt voor hem een einde aan een toch al niet zo leuke avond: de fans van zijn oude club AZ floten hem de hele wedstrijd al uit.

1u geleden

22:23

65'- Weer Moro (4-0)

Nu houdt Moro 'm wel binnen bij de achterlijn. Hij wil terugleggen op Bounida, maar er zit een AZ-been tussen en dan kan Owusu-Oduro vangen.

1u geleden

22:21

63' - Moro ongelukkig (4-0)

Moro ontdoet zich goed van Chavez, maar speelt de bal dan te ver voor zich uit. De Spanjaard komt nog wel met een voorzet, maar de bal is de achterlijn al gepasseerd en dus levert het uiteindelijk alleen een doeltrap voor AZ op.

1u geleden

22:18

59' - Evenaring of erger? (4-0)

1u geleden

22:17

🔄57' - Wissel AZ (4-0)

Mees de Wit gaat eruit bij AZ, de rechtsback wordt afgelost door Elijah Dijkstra.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nick Viergever van FC Utrecht

Viergever loopt helemaal leeg over laatkomer Rodríguez na uitschakeling

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Ron Jans van FC Utrecht

Jans straft laatkomers Murkin en Rodríguez met reserverol, onbegrip bij Van Polen

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
PSV-trainer Peter Bosz

Peter Bosz heeft beslissing genomen over toekomst bij PSV

  • Gisteren, 15:06
  • Gisteren, 15:06
18 16 reacties
Reageren
16 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
312 Reacties
1.205 Dagen lid
943 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

FORZA AZ ALKMAAR!!!!

jerommeke1973
312 Reacties
1.205 Dagen lid
943 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@21 maar waarom kan AZ het nu wel tegen AJAX? Dat snap ik nou nooit. Trouwens heerlijk verdedigt door Sutalo lolll

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@jerommeke1973 Heerlijke wedstrijd om te zien!

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jerommeke1973 Jullie gaan nog even door, 4-0

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

AZ speelt op 70% toch staan ze simpel op 3-0.

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@rudolf voor Az is dit volgens mij een oefenpartij waarbij ze verschillende tactieken aan het uitproberen . ... en ze werken allemaal....

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan Inderdaad, de 2e helft is alweer begonnen. Stoelriemen vast.

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Minimaal 10 wedstrijden schorsing voor Wijndal?

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@rudolf Rood is de kleur van Wijndal zn karma wat een verschrikkelijk mannetje is dat is totaal niet in de wedstrijd heeft niks goeds gedaan en gaat express domme overtredingen maken uit frustratie ... die had gewoon geen zin meer om deze kansloze roemloze wedstrijd af te maken .

Vriendje Stokvis
1.757 Reacties
482 Dagen lid
8.755 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gaat niet gebeuren KNVB en Ajax. Van het gedoe met het vuurwerk tegen FC Groningen hoor je ook niks meer.

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is verschrikkelijk Sutalo

CG
2.992 Reacties
905 Dagen lid
13.582 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

We spelen ondermaats.

VARcheck
126 Reacties
201 Dagen lid
54 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wow. Zo efficiënt AZ niet eerder gezien. Bijzondere uitslag. Scoren ontbreekt er aan in de competitie.

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jordi heeft er nog een hele kluif aan om het weer op een rit te krijgen

CG
2.992 Reacties
905 Dagen lid
13.582 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Gaat héél erg zwaar voor hem worden!!

Vrij Dag
469 Reacties
605 Dagen lid
621 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb dit zondag? ook al geschreven en vandaag wordt het weer bewezen: Ajax start altijd super slecht. vandaag leidt dat dat 1- 0 en 4-0 Ik schreef nog geen alcohol in de rust, Grim. Maar nu voeg ik eraan toe ook voor de wedstrijd niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
312 Reacties
1.205 Dagen lid
943 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

FORZA AZ ALKMAAR!!!!

jerommeke1973
312 Reacties
1.205 Dagen lid
943 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@21 maar waarom kan AZ het nu wel tegen AJAX? Dat snap ik nou nooit. Trouwens heerlijk verdedigt door Sutalo lolll

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@jerommeke1973 Heerlijke wedstrijd om te zien!

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jerommeke1973 Jullie gaan nog even door, 4-0

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

AZ speelt op 70% toch staan ze simpel op 3-0.

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@rudolf voor Az is dit volgens mij een oefenpartij waarbij ze verschillende tactieken aan het uitproberen . ... en ze werken allemaal....

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan Inderdaad, de 2e helft is alweer begonnen. Stoelriemen vast.

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Minimaal 10 wedstrijden schorsing voor Wijndal?

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@rudolf Rood is de kleur van Wijndal zn karma wat een verschrikkelijk mannetje is dat is totaal niet in de wedstrijd heeft niks goeds gedaan en gaat express domme overtredingen maken uit frustratie ... die had gewoon geen zin meer om deze kansloze roemloze wedstrijd af te maken .

Vriendje Stokvis
1.757 Reacties
482 Dagen lid
8.755 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gaat niet gebeuren KNVB en Ajax. Van het gedoe met het vuurwerk tegen FC Groningen hoor je ook niks meer.

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is verschrikkelijk Sutalo

CG
2.992 Reacties
905 Dagen lid
13.582 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

We spelen ondermaats.

VARcheck
126 Reacties
201 Dagen lid
54 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wow. Zo efficiënt AZ niet eerder gezien. Bijzondere uitslag. Scoren ontbreekt er aan in de competitie.

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jordi heeft er nog een hele kluif aan om het weer op een rit te krijgen

CG
2.992 Reacties
905 Dagen lid
13.582 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Gaat héél erg zwaar voor hem worden!!

Vrij Dag
469 Reacties
605 Dagen lid
621 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb dit zondag? ook al geschreven en vandaag wordt het weer bewezen: Ajax start altijd super slecht. vandaag leidt dat dat 1- 0 en 4-0 Ik schreef nog geen alcohol in de rust, Grim. Maar nu voeg ik eraan toe ook voor de wedstrijd niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Ajax

AZ
6 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel