Teruglezen: zo haalde AZ ongenadig uit tegen ontluisterend Ajax

In het AFAS Stadion strijdt AZ vanavond met Ajax om een plek in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt. Vandaag is het exact een jaar geleden dat beide clubs elkaar ook al troffen in de achtste finale van het bekertoernooi, destijds trokken de Alkmaarders aan het langste eind. Lukt het de ploeg van Maarten Martens dit jaar weer? In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij dé kraker van deze bekerronde: AZ - Ajax.

LIVE KNVB Beker: AZ - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog Daarmee komt dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen op deze gedenkwaardige bekeravond! AFGELOPEN - Nijhuis beëindigt lijdensweg Ajax Nijhuis telt er geen tijd meer bij en dus komt een einde aan een ongekende lijdensweg voor Ajax én een heerlijke avond voor AZ en haar supporters. De teller eindigt bij 6-0. ⚽88' - Invaller Sadiq scoort ook (6-0) Ajax leidt knullig balverlies, het is opnieuw Gloukh, en dan kan Sadiq van dichtbij profiteren. AZ leidt met 6-0, wat een eclatante zege voor de Alkmaarders. 85'- Cynisch applaus voor Jaros (5-0) AZ krijgt een corner, Jaros vangt 'm en dat komt de Tsjech op een cynisch applausje te staan. 🔄81' - Bouwman erbij (5-0) Bouwman mag bij Ajax nog tien minuten meedoen. Hij komt erin voor Itakura. ⚽80' - Parrott completeert zijn hattrick! (5-0) AZ komt op 5-0! Sin is er dichtbij maar raakt de verre paal, maar dan staat Parrott op de goede plek om zijn hattrick te completeren. Ajax gaat er kei-hard vanaf vanavond. 🔄78' - Ook Mijnans mag gaan zitten (4-0) Bij AZ gaat Mijnans er ook uit, Matej Sin is zijn vervanger. 🔄74' - Dubbele wissel Ajax (4-0) Bij Ajax gaan Dolberg en Steur eruit, voor hen kokmen Mokio en Gaaei er bij. 🔄72'- Driedubbele wissel AZ (4-0) Drie wissels bij AZ, terwijl Jaros redding brengt op een inzet van Dijkstra. Martens haalt Patati, Jensen en Chavez eraf, in hun plaatsen Oufkir, Sadiq en Van Duijl. 71' - Jaros laat wéér los (4-0) Smit probeert het weer van afstand. Jaros heeft 'm nog maar een keer niet klem, Parrott aasde er al op maar krijgt de rebound er niet in. 🟥66' - Direct rood voor Wijndal! (4-0) BREAKING Ajax moet met tien man verder! Wijndal komt te laat in bij de liggende Wouter Goes, Nijhuis aarzelt geen moment en trekt een directe rode kaart voor de Ajax-back. Zo komt voor hem een einde aan een toch al niet zo leuke avond: de fans van zijn oude club AZ floten hem de hele wedstrijd al uit. 65'- Weer Moro (4-0) Nu houdt Moro 'm wel binnen bij de achterlijn. Hij wil terugleggen op Bounida, maar er zit een AZ-been tussen en dan kan Owusu-Oduro vangen. 63' - Moro ongelukkig (4-0) Moro ontdoet zich goed van Chavez, maar speelt de bal dan te ver voor zich uit. De Spanjaard komt nog wel met een voorzet, maar de bal is de achterlijn al gepasseerd en dus levert het uiteindelijk alleen een doeltrap voor AZ op. 59' - Evenaring of erger? (4-0) 🔄57' - Wissel AZ (4-0) Mees de Wit gaat eruit bij AZ, de rechtsback wordt afgelost door Elijah Dijkstra. Laad meer