Teruglezen: zo haalde AZ ongenadig uit tegen ontluisterend Ajax

In het AFAS Stadion strijdt AZ vanavond met Ajax om een plek in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt. Vandaag is het exact een jaar geleden dat beide clubs elkaar ook al troffen in de achtste finale van het bekertoernooi, destijds trokken de Alkmaarders aan het langste eind. Lukt het de ploeg van Maarten Martens dit jaar weer? In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij dé kraker van deze bekerronde: AZ - Ajax.
@rudolf Rood is de kleur van Wijndal zn karma wat een verschrikkelijk mannetje is dat is totaal niet in de wedstrijd heeft niks goeds gedaan en gaat express domme overtredingen maken uit frustratie ... die had gewoon geen zin meer om deze kansloze roemloze wedstrijd af te maken .
Ik heb dit zondag? ook al geschreven en vandaag wordt het weer bewezen: Ajax start altijd super slecht. vandaag leidt dat dat 1- 0 en 4-0 Ik schreef nog geen alcohol in de rust, Grim. Maar nu voeg ik eraan toe ook voor de wedstrijd niet.
