Heracles Almelo beleeft dit seizoen een ongekend chaotische periode in de Eredivisie. De huidige hekkensluiter heeft met de aanstelling van Vincent Heilmann inmiddels de vierde trainer van dit seizoen voor de groep staan. Heilmann, die overkomt van de Onder-19 van PSV, moet de club uit de degradatiezorgen helpen, maar de keuze voor de 29-jarige coach zorgt voor de nodige verbazing in de voetbalwereld.

Tubantia-journalist Leon ten Voorde sprak maandag bij Voetbalpraat zijn ongeloof uit over de gang van zaken in Almelo. "Ja, de vierde trainer, je verzint het niet. Ik ben gaan googelen welke clubs dat nog meer hebben en ik kom uit op Sicilië en Nottingham Forest. Dit zegt natuurlijk alles over de totale chaos bij de nummer laatst van Nederland. Je zult maar speler zijn vanaf dag één dit seizoen en dan krijg je de vierde trainer", zo luidde zijn harde conclusie.

Van dubbelfuncties naar een onervaren twintiger

Ten Voorde benadrukt dat de keuze voor Heilmann opmerkelijk is, gezien zijn geringe ervaring op het hoogste niveau. De coach was hiervoor werkzaam in de jeugdopleiding van PSV, maar stond nog nooit als hoofdverantwoordelijke voor een eerste elftal in de Eredivisie. "Deze beste man is 29 jaar, heeft PSV Onder-19 gedaan, geen enkele ervaring. Misschien wel een geweldig talent, maar het komt vreemd over, eigenlijk ja… vul het zelf maar in", aldus Ten Voorde over de nieuwe oefenmeester van de Almeloërs.

De trainerscarrousel bij Heracles is dit jaar op volle toeren gaan draaien. Na het ontslag van de eerste trainer van dit seizoen, kwam eerst Hendrie Krüzen die het tijdelijk over nam voordat Ernest Faber het stokje in handen kreeg. Faber combineerde zijn taken als hoofdtrainer met die van technisch directeur, maar die constructie hield slechts negen wedstrijden stand. "Het is ook wel heel vreemd. Je hebt nu negen wedstrijden gehad waarin Faber met zijn dubbelfunctie het in handen had. Daarvoor had je Sibum, die ook nieuw was in de Eredivisie, driejarig contract gekregen, maar die werd er uitgegooid. Dan komt er iemand met een dubbelfunctie, en na negen wedstrijden dat het niet werkt, gaat hij weer een stap terug en komt er iemand van 29 jaar", analyseert Ten Voorde de situatie.

"Circus Almelo"

De onrust binnen de club is inmiddels ook overgeslagen naar de tribunes. Volgens Ten Voorde is de sfeer rondom het Asito Stadion tot een dieptepunt gedaald en hebben de supporters hun eigen club inmiddels een weinig vleiende bijnaam gegeven. "Maar goed, het is circus in Almelo. Circus Almelo wordt het al door de eigen supporters genoemd, en daar zullen nog wel een heleboel voorstellingen bijkomen", zo besluit de journalist zijn relaas over de huidige situatie bij de nummer laatst van Nederland.

Voor Heilmann wacht direct een loodzware taak. De jonge trainer moet Heracles in de resterende wedstrijden van het seizoen zien te behoeden voor directe degradatie, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht aanstaande vrijdag.