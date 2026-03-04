Live voetbal

Michail Antonio zet carrière voort bij Al‑Sailiya na zwaar ongeluk

Michail Antonio
Foto: © Imago
Silven Potters
4 maart 2026, 06:25

Michail Antonio maakt zich op voor een nieuwe uitdaging bij de Qatarese club Al‑Sailiya, zo bevestigt hij in een exclusief interview met TNT Sports. De 35‑jarige spits speelde zijn laatste officiële wedstrijd namens Jamaica tegen Panama (4-1), op 25 juni 2025.

Bij het ongeluk liep Antonio meerdere botbreuken op en bracht hij drie weken door in het ziekenhuis. “Niet iedereen dacht dat ik terug zou kunnen komen van het ongeluk en weer op mijn niveau kon spelen. Maar ik ben erdoorheen gekomen en wil dat iedereen dat ziet’’, zegt Antonio.

Sinds zijn herstel trainde hij onder meer bij Brentford en Leicester City, maar concrete aanbiedingen bleven uit totdat Al‑Sailiya hem contracteerde. Hoewel het contract nog niet officieel is getekend, bevestigt Antonio dat zijn focus volledig bij de overgang naar Qatar ligt. “Mijn belangrijkste doel nu is gewoon spelen en fit blijven voor de resterende zes wedstrijden. Als ik fit blijf, zal ik vanzelf weer doelpunten maken, want dat is iets wat ik gewoon doe”, aldus Antonio.

Statistieken bij West Ham United

Antonio kwam in 2015 over van Nottingham Forest naar West Ham United en speelde daar tien seizoenen. In totaal speelde hij 268 officiële wedstrijden in de Premier League en scoorde hij 68 doelpunten en 36 assists. Daarmee is hij clubrecordhouder voor de meeste Premier League-doelpunten ooit voor West Ham.

De transfer naar Al‑Sailiya markeert een nieuwe fase in zijn carrière, waarin hij wil laten zien dat hij, ondanks het ongeluk, nog steeds een scorende en betrouwbare spits is.

