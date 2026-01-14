Ajax is woensdagavond enorm overklast in de KNVB-beker door AZ. Uiteindelijk eindigde de ontmoeting in 6-0, een zeer pijnlijke uitslag voor de ploeg van Fred Grim. Fresia Cousiño Arias weet daar wel op in te spelen na afloop door aan te vragen of hij altijd tegen Ajax wil spelen.

De laatste jaren heeft AZ sowieso een heel goed track record tegen de hoofdstedelingen. Van de afgelopen negen ontmoetingen met Ajax, wist die ploeg geen enkel duel te winnen. De provinciegenoten van De Godenzonen zijn een echte angstgegner geworden, wat woensdag dan ook direct voelbaar was. Na twee minuten tekende Troy Parrott al voor de 1-0 na een blunder van Viteszlav Jaros. Bij rust stond het 3-0, na de thee liep de thuisploeg nog uit naar 6-0. Owen Wijndal, oud-speler van AZ, kreeg ook nog rood voor een overtreding op Wouter Goes.

Artikel gaat verder onder video

"Van het begin tot het eind was het genieten", luidt de eerste reacties van Koopmeiners, in gesprek met Cousiño Arias van ESPN. "Ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben neergezet." De middenvelder voelde al snel dat Ajax voor niks naar Alkmaar was afgereisd. "Na de 1-0 groeit het geloof en de energie in de ploeg. Uiteindelijk gaan we door en door, dat is heel mooi om te zien."

Koopmeiners weet ook dat zijn ploeg vaak goed presteert tegen Ajax. "Ja, dat maakt soms net wat meer los. Maar we weten ook dat we dit eigenlijk elke week op de mat moeten leggen." Dan doet Cousiño Arias een opvallend voorstel. "Misschien moeten we aan de KNVB vragen of jullie elke week tegen Ajax kunnen spelen." Koopmeiners lacht mee met de presentatrice. "Ja. Dan houden we ook de sponsoringsborden steeds hetzelfde. Maar ik denk dat we gewoon iets extra's brengen (als we tegen Ajax spelen, red.)"