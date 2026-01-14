Ajax komt met een financiële compensatie voor de supporters die woensdagavond in het AFAS Stadion getuige waren van de 6-0 bekernederlaag tegen AZ. Dat maakt middenvelder meteen na afloop bekend voor de camera van ESPN.

Ajax speelde een draak van een wedstrijd in Alkmaar en liep uiteindelijk tegen een keiharde nederlaag aan. Het team van trainer Fred Grim keek na 45 minuten al tegen een 3-0 achterstand aan, door goals van Troy Parrott (twee) en Peer Koopmeiners. Na rust scoorden Kees Smit, opnieuw Parrott en Ibrahim Sadiq nog. Owen Wijndal werd namens Ajax in de 66ste minuut van de wedstrijd met rood van het veld gestuurd, na een smerige overtreding op Wouter Goes.

“Je kunt beter zeggen: wat niet?”, antwoordt Regeer na afloop op de vraag van ESPN-verslaggever Mark van Rijswijk wat er vanavond allemaal mis ging bij Ajax. “Ik denk dat we als team helemaal uit elkaar vallen. Hoe we beginnen, dat mag je gewoon niet gebeuren. Waar we voor de winterstop mee begonnen, valt nu allemaal weg.”

“De organisatie valt helemaal uit elkaar. De bal ligt al na twee minuten in het mandje”, refereert de middenvelder aan de openingstreffer van Parrott. “Daarna ga je een hele lastige avond tegemoet. Maar wat ik al zeg: we kunnen als team niet zo uitvallen. Er waren veel te veel eilandjes op het veld. We vielen uit elkaar.”

Regeer vindt het schokkend hoe slecht Ajax na rust uit de kleedkamer kwam. “Je waarschuwt in de rust naar elkaar: het is een schande hoe we de wedstrijd beginnen. En dan ligt de bal na één minuut alweer in het mandje. Na de rode kaart is het helemaal een gelopen wedstrijd.”

“Dan is de term schande wel te plakken op deze hele wedstrijd, denk ik”, zegt Van Rijswijk dan.

Regeer reageert: “Nou, ja… Dat mogen jullie zeggen. Maar ik denk dat het niet Ajax-waardig was vandaag. Ik denk dat we als club en als spelersgroep daarom ook naar de supporters de kaarten moeten gaan vergoeden. Dat gaan we doen. Dat is het enige wat we kunnen doen. We moeten zaterdag weer een reactie tonen tegen Go Ahead Eagles, maar dit komt heel hard aan.”