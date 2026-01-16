heeft na zijn rode kaart in het duel met AZ persoonlijk zijn excuses aangeboden in de kleedkamer van de Alkmaarders. Dat vertelt Wouter Goes in gesprek met Voetbal International. De centrale verdediger van AZ was het slachtoffer van een keiharde overtreding van de Ajax-linksback, die daarvoor direct met rood werd bestraft.

AZ was afgelopen woensdagavond op alle fronten de baas over Ajax, dat met een afslachting (6-0) uit het Eurojackpot KNVB Bekertoernooi werd geknikkerd. Bij een 4-0-achterstand maakte Wijndal het zijn ploeg nóg lastiger, toen hij een terechte rode kaart incasseerde: de linksback ging hard door en stapte op het been van AZ-verdediger Goes.

Bas Nijhuis twijfelde geen moment en stuurde Wijndal, die tijdens AZ – Ajax sowieso de gebeten hond was, van het veld. “Die voelde ik wel even, ja. Ik heb er een aardige schaafwond aan overgehouden”, reageert Goes op de charge. Vanaf de tribunes zag Wijndal overigens hoe Ajax nog twee treffers incasseerde, waardoor de eindstand werd bepaald op 6-0.

Na afloop bood de Ajax-verdediger zijn excuses aan in de kleedkamer van AZ, zijn voormalige werkgever. “Owen kwam na afloop naar de kleedkamer om sorry te zeggen. Dat was netjes van hem”, onthult Goes. De KNVB heeft Wijndal een schorsing van drie wedstrijden opgelegd, waarvan één voorwaardelijk.