Een opvallende actie van de fans van AZ tijdens het bekertreffen met Ajax woensdagavond: oud-speler wordt uitgefloten als hij aan de bal is. Op X is er veel verbazing bij kijkers van de wedstrijd.

Wijndal staat ondertussen alweer 3,5 seizoen onder contract bij de Amsterdammers en heeft dit seizoen voor het eerst een echte basisplek bij Ajax, mits hij fit is. De linksback werd grote potentie toegedicht toen hij in 2022 AZ achter zich liet, maar dat is er eigenlijk maar amper uitgekomen. Daarbij wordt Wijndal meermaals herinnerd aan een vreemde uitspraak die hij in 2023 deed. Toen stelde de Zaandammer dat hij samen met Steven Bergwijn 'de beste linkerflank van Nederland' vormde.

Woensdagavond speelt hij dus met Ajax tegen zijn oude ploeg. De Alkmaarders zijn hem nog niet vergeten; uit het thuispubliek is gefluit te horen als Wijndal aan de bal is. Ondanks het transferbedrag van tien miljoen euro dat AZ aan hem overhield, is de overstap van de ene naar de andere Noord-Hollandse stad dus niet goed gevallen. Op X valt er veel kritiek op het gefluit richting Wijndal te lezen. Uitspraken als 'triester en triester' evenals 'sneu' komen in grote getalen voorbij.

Wijndal uitfluiten. Dat issie in de Arena ook al wel gewend hoor stelletje kaaskoppen. #azaja — Wouter Dreierink (@Waust0r) January 14, 2026

Die sneue kaasboeren gaan Wijndal ook nog uitfluiten. Wees blij dat je daar nog 10 miljoen voor hebt gekregen man!#azaja — Luuk Eijkels (@Luuk_Eijkels) January 14, 2026

Haha damn, iedere AZ-Ajax lijken de supporters van AZ triester en triester te worden. Een basic speler als Wijndal uitfluiten.



Hebben de supporters-etiketten-school duidelijk niet gevolgd. #azaja — Panno (@Baantjebaan) January 14, 2026

Als Ajacied kan ik toch wel het meest lachen om AZ-supporters: een stel namaak-Amsterdammers die graag op hun grote broer willen lijken, maar het nooit worden.



En dan nog “boe” roepen als Wijndal aan de bal komt. Man is al jaren weg bij jullie, klapvee.#ajax — Geronimo Matulessy (@gero_matulessy) January 14, 2026

Best sneu dat ze Wijndal uit gaan fluiten 😂 #azaja — Nancy (@demike2000) January 14, 2026

AZ publiek die Wijndal uitfluit pic.twitter.com/v7dx4eY4YY — Toby (@AFCA_Toby) January 14, 2026

Een jongen uitfluiten die al sinds 2022 weg is. Dan ben je echt een triest clubje.#AZAja #Wijndal — Rob (@MrPerfecktion) January 14, 2026

Hoor het AZ publiek alleen zodra Wijndal aan de bal komt. Wat een support 😂 #azaja — Mikki (@Sulejmani_21) January 14, 2026