Wijndal wordt uitgefloten door AZ-fans: 'Die supporters worden triester en triester'

AZ - Ajax
14 januari 2026, 21:43

Een opvallende actie van de fans van AZ tijdens het bekertreffen met Ajax woensdagavond: oud-speler Owen Wijndal wordt uitgefloten als hij aan de bal is. Op X is er veel verbazing bij kijkers van de wedstrijd.

Wijndal staat ondertussen alweer 3,5 seizoen onder contract bij de Amsterdammers en heeft dit seizoen voor het eerst een echte basisplek bij Ajax, mits hij fit is. De linksback werd grote potentie toegedicht toen hij in 2022 AZ achter zich liet, maar dat is er eigenlijk maar amper uitgekomen. Daarbij wordt Wijndal meermaals herinnerd aan een vreemde uitspraak die hij in 2023 deed. Toen stelde de Zaandammer dat hij samen met Steven Bergwijn 'de beste linkerflank van Nederland' vormde.

Artikel gaat verder onder video

Woensdagavond speelt hij dus met Ajax tegen zijn oude ploeg. De Alkmaarders zijn hem nog niet vergeten; uit het thuispubliek is gefluit te horen als Wijndal aan de bal is. Ondanks het transferbedrag van tien miljoen euro dat AZ aan hem overhield, is de overstap van de ene naar de andere Noord-Hollandse stad dus niet goed gevallen. Op X valt er veel kritiek op het gefluit richting Wijndal te lezen. Uitspraken als 'triester en triester' evenals 'sneu' komen in grote getalen voorbij.

