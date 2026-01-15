Live voetbal

Maarten Wijffels noemt Owen Wijndal ‘domste jongetje van de klas’

15 januari 2026, 06:55

Owen Wijndal is één van de gebeten honden bij Ajax na de dramatische 6-0 nederlaag in de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker. De linksback wordt door journalist Maarten Wijffels ‘het domste jongetje van de klas’ genoemd.

Wijndal zorgde er in de 66ste minuut van de wedstrijd voor dat Ajax met tien man kwam te staan. De linksback plaatste zijn noppen, zonder dat de bal in de buurt was, vol op het rechterbeen van tegenstander Wout Goes en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Bas Nijhuis.

Op dat moment keek Ajax al tegen een 4-0 achterstand aan, door doelpunten in de eerste helft van Troy Parrott (twee) en Peer Koopmeiners en een treffer kort na rust van Kees Smit. Na het wegsturen van Wijndal sloeg AZ nog tweemaal toe, via opnieuw Parrott en Ibrahim Sadiq.

Wijffels komt op X ongelooflijk venijnig uit de hoek over Wijndal. “Het domste jongetje van de klas doet ook nog een duit in t zakje”, schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad meteen na de rode kaart over de linksback van Ajax.

