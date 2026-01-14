Supporters van Ajax zijn absoluut niet blij met Bas Nijhuis in het Eurojackpot KNVB Beker-duel met AZ, woensdagavond. Een discutabele beslissing van de scheidsrechter leidde een vroege achterstand voor de Amsterdammers in.

Volg AZ - Ajax hier in ons liveblog!

AZ begon fanatiek aan de bekerwedstrijd in eigen huis en kwam na amper drie minuten voetballen al op voorsprong. Mika Godts werd op eigen helft opgejaagd door Mees de Wit, waarna de rechtsback van AZ de linksbuiten van Ajax met twee handen naar de grond duwde.

Artikel gaat verder onder video

AZ kon vervolgens richting het doel van Ajax af, waarna gestuntel van doelman Vitezslav Jaros uiteindelijk resulteerde in een intikker van Troy Parrott van dichtbij: 0-1. Videoscheidsrechter Robin Hensgens kwam vervolgens nog wel op de lijn bij Nijhuis, maar het doelpunt werd gewoon goedgekeurd.

“Een duw met twee handen. De meeste scheidsrechters zullen ervoor fluiten”, zei ESPN-commentator Mark van Rijswijk bij het zien van de beelden.

Veel kijkers en fans van Ajax uiten op X hun onvrede over de beslissing van Nijhuis om de goal van Parrott goed te keuren: