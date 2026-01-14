Live voetbal 12

Fans van Ajax zijn woest op Bas Nijhuis na doelpunt van AZ

Bas Nijhuis AZ Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
14 januari 2026, 21:23

Supporters van Ajax zijn absoluut niet blij met Bas Nijhuis in het Eurojackpot KNVB Beker-duel met AZ, woensdagavond. Een discutabele beslissing van de scheidsrechter leidde een vroege achterstand voor de Amsterdammers in.

Volg AZ - Ajax hier in ons liveblog!

AZ begon fanatiek aan de bekerwedstrijd in eigen huis en kwam na amper drie minuten voetballen al op voorsprong. Mika Godts werd op eigen helft opgejaagd door Mees de Wit, waarna de rechtsback van AZ de linksbuiten van Ajax met twee handen naar de grond duwde.

Artikel gaat verder onder video

AZ kon vervolgens richting het doel van Ajax af, waarna gestuntel van doelman Vitezslav Jaros uiteindelijk resulteerde in een intikker van Troy Parrott van dichtbij: 0-1. Videoscheidsrechter Robin Hensgens kwam vervolgens nog wel op de lijn bij Nijhuis, maar het doelpunt werd gewoon goedgekeurd.

“Een duw met twee handen. De meeste scheidsrechters zullen ervoor fluiten”, zei ESPN-commentator Mark van Rijswijk bij het zien van de beelden.

Veel kijkers en fans van Ajax uiten op X hun onvrede over de beslissing van Nijhuis om de goal van Parrott goed te keuren:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nick Viergever van FC Utrecht

Viergever loopt helemaal leeg over laatkomer Rodríguez na uitschakeling

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
KNVB Beker trofee

Overzicht achtste finales KNVB Beker: FC Twente boekt zwaarbevochten zege bij FC Utrecht en is kwartfinalist

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
Ron Jans van FC Utrecht

Jans straft laatkomers Murkin en Rodríguez met reserverol, onbegrip bij Van Polen

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
12
9
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10
2023/2024
Tottenham
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel