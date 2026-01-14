Live voetbal 12

LIVE KNVB Beker | Ajax razendsnel op achterstand tegen AZ

Troy Parrott en Kasper Dolberg voor AZ - Ajax
14 januari 2026, 20:55

In het AFAS Stadion strijdt AZ vanavond met Ajax om een plek in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt. Vandaag is het exact een jaar geleden dat beide clubs elkaar ook al troffen in de achtste finale van het bekertoernooi, destijds trokken de Alkmaarders aan het langste eind. Lukt het de ploeg van Maarten Martens dit jaar weer? In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij dé kraker van deze bekerronde: AZ - Ajax.

LIVE KNVB Beker: AZ - Ajax

1m geleden

21:38

37'- Kansen op meer (2-0)

AZ krijgt kansen op een derde treffer, maar Jaros pareert een inzet van Jensen. 

5m geleden

21:34

⚽33' - Parrott met z'n tweede! (2-0)

En dan komt AZ redelijk uit het niets op 2-0! Owusu-Oduro verstuurt een lange bal, Sutalo legt Parrott geen strobreed in de weg en dan schiet Parrott diagonaal zijn tweede van de avond binnen. 

8m geleden

21:31

30' - Corner Ajax (1-0)

Ajax krijgt opnieuw een hoekschop, maar die kan bij de eerste paal worden weggekopt. De dode spelmomenten leveren nog niet veel gevaar op voor het AZ-doel.

11m geleden

21:28

28' - Gloukh schiet over (1-0)

Gloukh zet zich achter de vrije trap, mikt 'm over de muur maar óók over het doel van AZ. 

11m geleden

21:28

27' - Overtreding Chavez (1-0)

Chavez begaat opnieuw een overtreding, nu op Dolberg. Geen tweede geel voor de AZ-back, wel een vrije trap voor Ajax. 

16m geleden

21:23

23' - Jaros wéér niet klem (1-0)

Opnieuw heeft Jaros een schot van afstand niet klemvast, nu van Koopmeiners. Maar gelukkig voor de Ajax-doelman is er nu geen Parrott of andere AZ'er in de buurt om iets met de rebound te doen.

17m geleden

21:22

21' - Itakura geraakt (1-0)

Ajax herovert de bal op eigen helft maar Nijhuis fluit voor een overtreding op Itakura, die even aangeslagen lijkt maar inmiddels weer rondstapt als een kievit.

19m geleden

21:20

19' - Sutalo voorkomt onheil (1-0)

Jensen ontdoet zich op de linkerflank van Gloukh, maar zijn lage voorzet die daarop volgt kan worden geblokt door Sutalo.

21m geleden

21:18

🟨15' - Geel Chavez, schot Gloukh (1-0)

Chavez trekt aan de noodrem bij Dolberg, dat komt hem ook op geel te staan. De vrije trap, vijf meter van de punt van de zestien, komt daarna van Gloukh maar die raakt de muur. De Israëliër krijgt de bal snel weer terug en vuurt een laag schot op het AZ-doel af, maar Owusu-Oduro ligt in de goede hoek.

25m geleden

21:14

13' - Slim balletje Mijnans doorzien (1-0)

Mijnans probeert ploeggenoot Patati met een leep stiftje voor het doel te zetten, maar die krijgt de bal niet goed mee en dan heeft Jaros 'm te pakken. 

27m geleden

21:12

11' - Kan Ajax wat terugdoen? (1-0)

Dolberg sleept de tweede Ajax-corner van de avond eruit, maar AZ kan bij de tweede paal wegwerken. 

31m geleden

21:07

6'- Corner Ajax (1-0)

Rosa verdient een corner. Gloukh trapt en de bal wordt richting tweede paal gekopt door Klaassen, maar daar zit AZ tussen en dus houdt de voorsprong stand.

34m geleden

21:05

🟨4'- Geel voor Godts (1-0)

Nijhuis deelt gelijk ook de eerste gele kaart uit, Mika Godts is de ontvanger. Hij protesteerde vanwege een vermeende overtreding, daar is de scheisdrechter niet van gediend.

36m geleden

21:03

⚽3' - AZ heel vroeg op 1-0!

Het is al 1-0 voor AZ! Jaros brengt redding op schoten van Mijnans en Smit, maar uit de rebound van die laatste kan Parrott binnen tikken! 

37m geleden

21:02

1'- Jaros neemt geen risico (0-0)

AZ zet druk op Ajax-keeper Jaros, die de bal zonder pardon richting de tribunes peert. 

jerommeke1973
309 Reacties
1.205 Dagen lid
933 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

FORZA AZ ALKMAAR!!!!

dilima1966
3.032 Reacties
947 Dagen lid
16.095 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is verschrikkelijk Sutalo

CG
2.986 Reacties
905 Dagen lid
13.580 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We spelen ondermaats.

AZ - Ajax

AZ
21:00
Ajax
Vandaag om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

