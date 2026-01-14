LIVE KNVB Beker | Ajax razendsnel op achterstand tegen AZ

In het AFAS Stadion strijdt AZ vanavond met Ajax om een plek in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt. Vandaag is het exact een jaar geleden dat beide clubs elkaar ook al troffen in de achtste finale van het bekertoernooi, destijds trokken de Alkmaarders aan het langste eind. Lukt het de ploeg van Maarten Martens dit jaar weer? In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij dé kraker van deze bekerronde: AZ - Ajax.

LIVE KNVB Beker: AZ - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste 37'- Kansen op meer (2-0) AZ krijgt kansen op een derde treffer, maar Jaros pareert een inzet van Jensen. ⚽33' - Parrott met z'n tweede! (2-0) BREAKING En dan komt AZ redelijk uit het niets op 2-0! Owusu-Oduro verstuurt een lange bal, Sutalo legt Parrott geen strobreed in de weg en dan schiet Parrott diagonaal zijn tweede van de avond binnen. 30' - Corner Ajax (1-0) Ajax krijgt opnieuw een hoekschop, maar die kan bij de eerste paal worden weggekopt. De dode spelmomenten leveren nog niet veel gevaar op voor het AZ-doel. 28' - Gloukh schiet over (1-0) Gloukh zet zich achter de vrije trap, mikt 'm over de muur maar óók over het doel van AZ. 27' - Overtreding Chavez (1-0) Chavez begaat opnieuw een overtreding, nu op Dolberg. Geen tweede geel voor de AZ-back, wel een vrije trap voor Ajax. 23' - Jaros wéér niet klem (1-0) Opnieuw heeft Jaros een schot van afstand niet klemvast, nu van Koopmeiners. Maar gelukkig voor de Ajax-doelman is er nu geen Parrott of andere AZ'er in de buurt om iets met de rebound te doen. 21' - Itakura geraakt (1-0) Ajax herovert de bal op eigen helft maar Nijhuis fluit voor een overtreding op Itakura, die even aangeslagen lijkt maar inmiddels weer rondstapt als een kievit. 19' - Sutalo voorkomt onheil (1-0) Jensen ontdoet zich op de linkerflank van Gloukh, maar zijn lage voorzet die daarop volgt kan worden geblokt door Sutalo. 🟨15' - Geel Chavez, schot Gloukh (1-0) Chavez trekt aan de noodrem bij Dolberg, dat komt hem ook op geel te staan. De vrije trap, vijf meter van de punt van de zestien, komt daarna van Gloukh maar die raakt de muur. De Israëliër krijgt de bal snel weer terug en vuurt een laag schot op het AZ-doel af, maar Owusu-Oduro ligt in de goede hoek. 13' - Slim balletje Mijnans doorzien (1-0) Mijnans probeert ploeggenoot Patati met een leep stiftje voor het doel te zetten, maar die krijgt de bal niet goed mee en dan heeft Jaros 'm te pakken. 11' - Kan Ajax wat terugdoen? (1-0) Dolberg sleept de tweede Ajax-corner van de avond eruit, maar AZ kan bij de tweede paal wegwerken. 6'- Corner Ajax (1-0) Rosa verdient een corner. Gloukh trapt en de bal wordt richting tweede paal gekopt door Klaassen, maar daar zit AZ tussen en dus houdt de voorsprong stand. 🟨4'- Geel voor Godts (1-0) Nijhuis deelt gelijk ook de eerste gele kaart uit, Mika Godts is de ontvanger. Hij protesteerde vanwege een vermeende overtreding, daar is de scheisdrechter niet van gediend. ⚽3' - AZ heel vroeg op 1-0! BREAKING Het is al 1-0 voor AZ! Jaros brengt redding op schoten van Mijnans en Smit, maar uit de rebound van die laatste kan Parrott binnen tikken! 1'- Jaros neemt geen risico (0-0) AZ zet druk op Ajax-keeper Jaros, die de bal zonder pardon richting de tribunes peert. Laad meer