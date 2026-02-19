De UEFA steunt de plannen van de FIFA om het WK voor clubs uit te breiden naar 48 teams, zo meldt The Guardian. De Europese voetbalbond stelt daarbij wel de voorwaarde dat het toernooi niet iedere twee jaar wordt georganiseerd.

Afgelopen zomer vond de eerste editie van het vernieuwde WK voor clubs plaats in de Verenigde Staten. 32 ploegen streden om de wereldtitel en uiteindelijk was het Chelsea dat er met de eer vandoor ging. De volgende editie staat in 2029 op het programma. De FIFA zou voor dat toernooi graag 48 teams uitnodigen, terwijl er ook werd gesproken om het WK voor clubs iedere twee jaar te organiseren.

Volgens The Guardian was de UEFA bang dat deze twee veranderingen een grote impact zouden hebben op de status van de Champions League. Inmiddels zouden UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en FIFA-voorzitter Gianni Infantino een compromis hebben gesloten. De Europese bond zou niet voor een uitgebreid deelnemersveld gaan liggen, zolang er niet werd gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus.

De FIFA wil graag meer teams uitnodigen voor het WK voor clubs, om op die manier meer Europese topclubs aan het toernooi te laten deelnemen. Afgelopen zomer waren clubs als Manchester United, Liverpool en FC Barcelona namelijk niet aanwezig in de Verenigde Staten. Mocht de uitbreiding er definitief van komen, is de verwachting dat het aantal Europese deelnemers stijgt van twaalf naar zestien. Of er een limiet blijft staan op het aantal deelnemers per land, is niet duidelijk.