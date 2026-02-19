De rentree van bij Eredivisiekoploper PSV nadert met rasse schreden. Trainer Peter Bosz kan komende zaterdag, als sc Heerenveen op bezoek komt in het Philips Stadion, mogelijk alweer een beroep doen op de Amerikaanse spits, aldus het Eindhovens Dagblad.

Op 10 januari jongstleden viel Pepi op opvallende wijze uit in het thuisduel met Excelsior, dat PSV met 5-1 wist te winnen. De spits kwam bij het maken van de 2-0 ongelukkig ten val en liep daarbij een breuk in zijn arm op. Er werd gevreesd voor een absentie van zo'n twee maanden, maar dat lijkt toch een stukje korter te gaan worden. Vorige week trainde Pepi voor het eerst weer volledig met de groep mee, maar het uitduel bij FC Volendam (2-1 verlies) kwam nog te vroeg. Bosz zal 'de komende dagen' beslissen of het wél verantwoord is om Pepi tegen Heerenveen te laten terugkeren in de selectie, schrijft clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant.

Een eventuele terugkeer van Pepi komt Bosz meer dan gelegen. De trainer kan voorlopig immers geen beroep doen op Guus Til, de middenvelder die door de blessureperikelen voorin veelvuldig als gelegenheidsspits moest optreden. Til liep deze week op het trainingsveld tegen een kwetsuur aan en is naar verwachting enkele weken niet beschikbaar. Omdat Alassane Pléa dit seizoen helemaal niet meer in actie komt is de spoeling in de punt van de aanval behoorlijk dun geworden voor Bosz.

Salah-Eddine vraagteken voor Heerenveen-thuis

De mogelijke rentree van Pepi is niet het enige goede nieuws voor Bosz. Ook doelman Matej Kovár zou er tegen Heerenveen mogelijk weer bij kunnen zijn. De Tsjech moest door een blessure de duels met FC Groningen en FC Volendam aan zich voorbij laten gaan en werd vervangen door Niek Schiks, maar het is volgens Elfrink 'niet uitgesloten' dat hij zaterdag zijn plek onder de lat weer in kan nemen. Ook Ismael Saibari is mogelijk weer van de partij tegen Heerenveen. Bosz gaf hem een tijdje vrijaf omdat hij afgelopen winter met Marokko uitkwam op de Afrika Cup, maar donderdag sluit hij weer aan bij de groepstraining. Achter de naam van Anass Salah-Eddine staat nog wel een vraagteken. De linksback ontbrak in Volendam en zou nog steeds met voetklachten kampen.