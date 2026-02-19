Supporters van Benfica keren zich tegen clubicoon Luisão. De 45-jarige Braziliaan, die liefst vijftien jaar voor de Portugese topclub speelde, nam het op voor landgenoot na het veelbesproken incident met tijdens het Champions League-duel met Real Madrid. Luisão ontvangt nu zélf racistische berichten van de Benfica-aanhang, zo meldt hij bij ESPN.

Prestianni zou Vinícius na het maken van de 0-1 voor 'aap' hebben uitgemaakt, wat leidde tot grote woede bij de Braziliaan. Prestianni ontkent vooralsnog dat hij de racistische uitspraak heeft gedaan en wordt daarin gesteund door zijn club. Luisão, oud-aanvoerder van Benfica, keerde zich echter publiekelijk tegen de Argentijn. In een video op Instagram noemde hij Prestianni onder meer 'racistische rat'.

Woensdag schoof Luisão als analist aan bij de Braziliaanse tak van ESPN. Uiteraard kwam ook de rel rond Benfica -Real Madrid daar ter sprake. De oud-verdediger onthult dat Benfica-fans hem online walgelijke berichten sturen naar aanleiding van zijn video. "Ik word beledigd op social media. Ik word uitgemaakt voor 'aap' en 'Judas' en ze schrijven dat ik nooit meer een voet in het stadion zal zetten', aldus Luisão, geciteerd door A Bola.

Luisão benadrukt zijn liefde voor Benfica, de club waarvoor hij 535 wedstrijden speelde en waar hij jarenlang de aanvoerdersband droeg. "Ik word hier heel verdrietig van, vooral omdat ik me uitspreek over zoiets ernstigs. Daarom vind ik Vini een held en een rolmodel in de strijd tegen vooroordelen en racisme", aldus de zichtbaar geëmotioneerde Braziliaan.