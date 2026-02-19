Live voetbal

Clubicoon Luisão krijgt nu zélf racistische berichten van Benfica-supporters

Luisão
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
19 februari 2026, 10:49   Bijgewerkt: 11:00

Supporters van Benfica keren zich tegen clubicoon Luisão. De 45-jarige Braziliaan, die liefst vijftien jaar voor de Portugese topclub speelde, nam het op voor landgenoot Vinícius Júnior na het veelbesproken incident met Gianluca Prestianni tijdens het Champions League-duel met Real Madrid. Luisão ontvangt nu zélf racistische berichten van de Benfica-aanhang, zo meldt hij bij ESPN.

Prestianni zou Vinícius na het maken van de 0-1 voor 'aap' hebben uitgemaakt, wat leidde tot grote woede bij de Braziliaan. Prestianni ontkent vooralsnog dat hij de racistische uitspraak heeft gedaan en wordt daarin gesteund door zijn club. Luisão, oud-aanvoerder van Benfica, keerde zich echter publiekelijk tegen de Argentijn. In een video op Instagram noemde hij Prestianni onder meer 'racistische rat'.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag schoof Luisão als analist aan bij de Braziliaanse tak van ESPN. Uiteraard kwam ook de rel rond Benfica -Real Madrid daar ter sprake. De oud-verdediger onthult dat Benfica-fans hem online walgelijke berichten sturen naar aanleiding van zijn video. "Ik word beledigd op social media. Ik word uitgemaakt voor 'aap' en 'Judas' en ze schrijven dat ik nooit meer een voet in het stadion zal zetten', aldus Luisão, geciteerd door A Bola.

Luisão benadrukt zijn liefde voor Benfica, de club waarvoor hij 535 wedstrijden speelde en waar hij jarenlang de aanvoerdersband droeg. "Ik word hier heel verdrietig van, vooral omdat ik me uitspreek over zoiets ernstigs. Daarom vind ik Vini een held en een rolmodel in de strijd tegen vooroordelen en racisme", aldus de zichtbaar geëmotioneerde Braziliaan.

➡️ Meer Benfica nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Danny Makkelie Heracles Almelo NAC Breda

Turkse media onder de indruk van Danny Makkelie: 'Uitmuntend'

  • Gisteren, 10:54
  • Gisteren, 10:54
  • 3
Noa Lang bij Galatasaray

Noa Lang sneert naar Antonio Conte: 'Ik krijg hier wél vertrouwen'

  • Gisteren, 10:26
  • Gisteren, 10:26
  • 3
Gianluca Prestianni en Vinicius Junior

Vinícius en Prestianni maken statement na ernstig racisme-incident

  • Gisteren, 09:53
  • Gisteren, 09:53
  • 2
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Benfica - Real Madrid

Benfica
0 - 1
Real Madrid
Gespeeld op 17 feb. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Luisão

Luisão
Leeftijd: 45 jaar (13 feb. 1981)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel