Danny Makkelie heeft dinsdagavond een goede indruk gemaakt op de Turkse pers. De scheidsrechter was aangesteld bij het duel tussen Galatasaray en Juventus (5-2), waarin ook in positieve zin opviel.

Makkelie ligt in Nederland zwaar onder vuur. De arbiter wordt verweten dat hij afgelopen weekend het duel tussen Heracles Almelo en NAC Breda liet ontsporen, nadat hij een overduidelijke rode kaart voor NAC-middenvelder Lewis Holtby had gemist. Daarbij moet worden opgemerkt dat Makkelie ook niet werd geholpen door de VAR van dienst, Robin Hensgens.

Artikel gaat verder onder video

De positieve recensie in de Turkse media is dan ook een opsteker voor de 43-jarige scheidsrechter. 'Danny Makkelie is 43, Nederlander en een uitmuntende scheidsrechter', schrijft het Turkse Fotomac. 'En hij is erg bekend met ons land. Zo bekend dat het bijna gevaarlijk wordt. Galatasaray werd bijna voorgetrokken.'

Ook Noa Lang krijgt in Turkije complimenten. De aanvaller van Galatasaray scoorde twee keer in de 5-2 overwinning op Juventus. 'In Napels zullen ze zich nog wel even achter de oren krabben: zaten we er dan helemaal naast? Werkten onze hoofden niet?" schrijft Fanatik. "Maar als we de wedstrijd echt gaan analyseren, was Lang tamelijk onzichtbaar deze wedstrijd, los van zijn twee goals. Maar na zo'n wedstrijd, boeit dat niets. Ze winnen met 5-2 en hij scoort twee goals.'

Diezelfde Lang sprak zich na de wedstrijd uitermate kritisch uit over zijn voormalige trainer Antonio Conte, met wie hij het afgelopen half jaar samenwerkte bij Napoli: "Hier heb ik een toptrainer, met wie ik wél een goede band heb. Ik ben hem dankbaar voor het vertrouwen dat ik hier wél krijg", zei hij onder meer.