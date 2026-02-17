heeft dinsdagavond een basisplaats in de Champions League-wedstrijd tussen Galatasaray en Juventus. De buitenspeler wordt door Galatasaray gehuurd van Napoli, met een optie tot koop van dertig miljoen euro. Volgens Ziggo Sport-analisten Wesley Sneijder en Danny Blind was zijn transfer voor alle partijen de beste keuze.

Sneijder, die zelf in zijn actieve loopbaan ook bij Galatasaray speelde, hoopt dat Lang succesvol wordt in Turkije. "Ik denk dat dit een goede stap is voor hem. Lang maakt hier lekker speelminuten en kan langzaam weer groeien naar zijn niveau. Als de supporters van Galatasaray van je houden, word je ook echt op handen gedragen. Dat geeft die jongen vertrouwen."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sneijder heeft Lang dat vertrouwen nu echt nodig. "Dat ontbrak bij hem, en natuurlijk ook de speelminuten. Het kan richting het WK weleens heel positief voor hem uitpakken. Ik ben blij dat hij zo'n stap heeft gemaakt.”

“Om te zeggen dat hij op een door spoor was beland is te stellig, maar het is een jongen die moet voetballen. Als hij niet voetbalt kan hij z'n ei niet kwijt en gaat hij zich ook anders in die groep bewegen. Dit is een goede keuze”, aldus Blind, waarna Sneijder inhaakt: "Dan kan hij vervelend worden. Dat is gewoon zo. Dat zal hij zelf ook wel beamen, toch?"

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!