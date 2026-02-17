De afpersingszaak rond heeft nu ook internationaal de aandacht getrokken. The Athletic, onderdeel van de New York Times, publiceerde dinsdag een uitgebreide reconstructie over de gebeurtenissen die de spits sinds eind 2022 achtervolgden. Toen speelde Brobbey nog voor Ajax, inmiddels komt hij uit voor Sunderland. Opvallend is niet zozeer de inhoud — veel daarvan was in Nederland al bekend — maar vooral de bewuste uitleg waarom de Amerikaanse sporttak ervoor kiest Brobbey bij naam te noemen.

In het artikel beschrijft Simon Hughes in samenwerking met misdaadjournalist Paul Vugts (Het Parool) hoe Brobbey in december 2022 op een festival in Amsterdam werd benaderd door de crimineel Jeymon A., ook bekend als ‘Piccalo’. De spits zou zijn geconfronteerd met een dreiging van vermeende criminelen uit Utrecht, een probleem dat tegen betaling ‘opgelost’ kon worden. Er volgden intimidaties: zwaar vuurwerk door de brievenbus van zijn schoonmoeder, een explosief bij zijn auto, een in brand gestoken wagen van zijn schoonzus en uiteindelijk een schietpartij die een jeugdvriend van Brobbey ternauwernood overleefde. Een week later ontving de aanvaller een dreigend bericht: hij moest 150.000 euro betalen, anders 'gaan we het anders doen'.

Er is geen bewijs dat Brobbey ooit betaalde. Jeymon A. werd veroordeeld tot tien jaar cel voor poging tot doodslag op de vriend, naast eerdere straffen voor drugshandel. Opvallend detail: hij is nooit vervolgd voor afpersing. Ajax werd pas na de schietpartij volledig op de hoogte gebracht. Brobbey wilde geen aangifte doen en beschouwde het als een privézaak. De club bood ondersteuning, maar respecteerde zijn wens om het niet verder te escaleren.

Interessant is vooral de journalistieke afweging van The Athletic. Waar Het Parool Brobbey aanvankelijk anoniem hield op verzoek van zijn advocaat en vanwege sportieve belangen, en zijn naam in juni 2025 openbaarde, komt ook The Athletic met een verklaring over het gebruik van zijn naam. “The Athletic noemt hem hier bij naam, omdat alleen door afpersingszaken volledig bloot te leggen — hoe en waarom bepaalde personen doelwit worden, en wat de impact is op het slachtoffer en diens omgeving — deze op de juiste manier kunnen worden bestreden."

Dat de zaak nu via de New York Times een wereldwijd podium krijgt, onderstreept hoe uitzonderlijk de situatie was rond de Ajax-spits. Sportief lijkt Brobbey inmiddels weer op koers, nu bij Sunderland in de Premier League.

