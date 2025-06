'Brian Brobbey afgeperst: Autobrand, explosieven, vriend neergeschoten'

werd langdurig afgeperst, meldt het Algemeen Dagblad in een reconstructie van de periode tussen 2022 en 2023. De auto van de Ajax-spits werd in brand gestoken, er werd vuurwerk door de brievenbus gegooid en een vriend van hem is neergeschoten, aldus het AD.

Vanaf eind 2022 zou Brobbey voor lange tijd zijn afgeperst door Amsterdamse crimineel Jeymon A. In de nacht van 17 op 18 december vindt de eerste gedocumenteerde ontmoeting plaats op een festival. A. vertelde Brobbey dat hij gezocht zou worden door ‘Marokkanen uit Utrecht’. A. zou het al hebben opgelost en in ruil daarvoor een vergoeding vragen van Brobbey, die niet onaardig verdient bij Ajax.

A. is gelinkt zijn aan de voortvluchtige cokebaron ‘Bolle Jos’ Leijdekkers. De drugscrimineel is al eerder veroordeeld voor het aansturen van drugsuithalers.

Brobbey zou het voorval op het festival met een jeugdvriend hebben besproken en een foto van A. hebben doorgespeeld. De vriend zou het probleem oplossen.

Vuurwerk

Dat bleek niet het geval, zo schrijft het AD. In de nacht van 15 op 16 januari 2023 kreeg de schoonmoeder van Brobbey 'zwaar vuurwerk' door de bus gegooid. Een periode later, in de nacht van 18 op 19 maart 2023, ging er een explosief af bij de auto van Brobbey.

Na een rusteloze nacht stond de dag erna De Klassieker tegen Feyenoord op het programma. Brobbey begon niet in de basis, maar viel wel in. Feyenoord won met 2-3. De aanslag op de auto werd door de politie in eerste instantie gekoppeld aan een actie van Feyenoord-hooligans.

Jeugdvriend neergeschoten

Een volgend incident vond plaats op 14 april 2023. De auto van Brobbeys schoonzus werd in brand gestoken. Op 9 juli viel alweer het volgende voor. De eerder genoemde jeugdvriend, zou hebben afgesproken met A. om te praten over de afpersing. A. zou de vriend drie keer hebben beschoten, waarvan één schot raak was in zijn bil. De vriend wist 'ter nauwernood' te vluchten.

Later zou de politie in een uit zijn telefoon opgedoken bericht hebben gelezen dat de jeugdvriend ‘een kogel voor hem (Brobbey, red.) heeft gevangen’.

150.000 euro

Een ruime week na het incident zou Brobbey een appje hebben gekregen, waarin gevraagd wordt voor het eind van de maan 150.000 te betalen. ‘Anders gaan we het anders doen’, zou erbij hebben gestaan.

De schietpartij is uiteindelijk toch het laatste incident gebleken uit deze veronderstelde afspersingszaak. Het AD schrijft: "Uit niets blijkt dat Brobbey geld aan Jeymon A. heeft betaald. Alles wijst er op dat Brobbey dat juist heeft geweigerd."

Tien jaar cel

A. is op 21 november 2024 veroordeeld tot tien jaar cel, voor poging tot doodslag op Brobbeys vriend, vuurwapenbezit en het bezit van ruim 1,6 kilo mdma in een tas in zijn meterkast. Eerder was hij ook al tot negen jaar veroordeeld voor het aansturen van de uithalers.

Geen aangifte

Brobbey wil geen aangifte doen, zo schrijft het AD. 'Omdat hij vreest dat de problemen dan alleen maar groter worden.' Brobbey zou de afpersing verder als een privézaak beschouwen. Ajax zou zich daarom niet met de zaak bemoeien, zolang de spits goed traint en slaapt, en er geen zorgwekkende informatie binnenkomt'.

