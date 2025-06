Meijer heeft advies voor Ajax-target: 'Ik zou het niet doen'

Rogier Meijer raadt af om komende zomer een transfer te maken. De inmiddels oud-trainer van NEC Nijmegen werkte de afgelopen jaren samen met de talentvolle doelman en vindt het verstandig dat hij deze zomer in Nijmegen blijft.

Roefs was bij NEC de vervanger van de naar Las Palmas vertrokken Jasper Cillessen en kende een ijzersterk seizoen. Dat is ook de traditionele top drie niet onopgemerkt bleven. Zo mag Roefs zich verheugen op de belangstelling van Ajax, staat hij op de scoutingslijst bij PSV en was ook Feyenoord geïnteresseerd. NEC heeft een prijskaartje van zo'n zes miljoen euro om de nek van de doelman gehangen, die komende zomer met Jong Oranje deelneemt aan het EK Onder 21 in Slowakije.

Meijer vindt het mooi dat Roefs in de belangstelling staat van de Nederlandse top, maar vindt dat hij de sprong nog niet moet wagen. "Ik denk dat nog een jaar in de basis bij NEC beter voor hem is. Dan speelt hij alles en wordt hij nóg beter. Hij moet vlieguren maken", is de voormalig NEC-trainer duidelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De 43-jarige oefenmeester, wiens toekomst nog ongewis is, vraagt zich af waarvoor een topbluc Roefs nu zou halen. "Gaat pakweg Ajax hem meteen als eerste keeper inzetten? Met de belangen in de Champions League?", vraagt Meijer zich hardop af. De trainer beseft dat er in Amsterdam hele andere belangen spelen. "De druk bij een topclub is vele malen groter dan bij NEC."

"Wat doet de trainer bij tegenslag? Bij een foutje?", gaat Meijer verder. "Bij een topclub zal Roefs ontegenzeggelijk op een hoger niveau trainen. Maar wedstrijden vormen de echte graadmeter. Het podium van de waarheid. Maar ik denk dat hij toch als een ideale tweede keeper wordt gezien. En dan? Eerlijk? Ik zou het dan niet doen", besluit hij.

