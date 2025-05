‘Ajax kijkt verder dan dure Roefs: KKD-keeper staat er goed op’

Ajax is op zoek naar een nieuwe doelman, zoveel is duidelijk. Remko Pasveer is vooralsnog de enige doelman in Amsterdam, omdat de koopoptie van Matheus Lima Magalhães niet werd gelicht. Ajax is op zoek naar een jonge doelman en komt bij die zoektocht uit in de Keuken Kampioen Divisie, meldt De Telegraaf.

Stand van zaken

Ajax beschikte afgelopen seizoen over Pasveer en Matheus als eerste twee doelmannen, maar ook Jay Gorter maakte deel uit van de selectie. Matheus keert na een huurperiode terug bij SC Braga, maar de club wil wel door met Pasveer, wiens contract deze zomer afloopt, zo weet Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist schrijft ook dat een vertrek van Gorter ‘voor alle partijen het beste wordt geacht’.

Doelwitten

Ajax is op zoek naar een jonge doelman die als tweede keeper de strijd met Pasveer moet aangaan. De club werd eerder in verband gebracht met oud-doelmannen Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) en Dominik Kotarski (PAOK). Onlangs werd NEC-doelman Robin Roefs aan dat lijstje toegevoegd, maar de Nijmegenaren zouden zes miljoen euro verlangen voor de 22-jarige goalie.

“Ajax lijkt evenwel niet bereid de nu genoemde zes miljoen euro te betalen”, schrijft Verweij. Daarom zou de club verder kijken. Een andere optie die genoemd wordt is FC Volendam-doelman Kayne van Oevelen. De 21-jarige sluitpost werd afgelopen seizoen kampioen in de Eerste Divisie met het andere Oranje.

