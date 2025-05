Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters

wordt in Turkije weliswaar nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij Besiktas, maar de aanvaller zelf lijkt helemaal geen wilde transferplannen te hebben. Weghorst staat pas sinds augustus vorig jaar onder contract bij Ajax en is, zo komt naar voren in een persoonlijk bericht op Instagram, nog niet klaar in Amsterdam. In dat bericht geeft hij aan ‘niet te kunnen wachten op volgend jaar’.

Ajax haalde Weghorst afgelopen zomer terug naar Nederland. De Amsterdammers werden nog vóór de start van het Europees kampioenschap in Duitsland in verband gebracht met de komst van Weghorst, maar de spits zou uiteindelijk pas eind augustus zijn handtekening zetten onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. Hoewel Weghorst er uiteindelijk niet in slaagde een vaste basisplaats te veroveren, was hij met elf doelpunten in alle competities regelmatig belangrijk voor zijn ploeg. Door zijn treffer tegen FC Twente afgelopen zondag kroonde hij zich zelfs tot clubtopscorer in de Eredivisie (tien doelpunten).

In de laatste week van de competitie stond Weghorst in het middelpunt van de belangstelling. Met een treffer tegen FC Groningen leek zij Ajax aan een zege 1-2 zege te helpen, waarmee de ploeg het kampioenschap in eigen hand zou houden. Diep in de blessuretijd ging het echter toch nog mis voor de Amsterdammers. Ze verloren de koppositie en dat kwam hard aan bij Weghorst, die meteen na het laatste fluitsignaal in Groningen de catacomben opzocht. Afgelopen zondag was hij opnieuw trefzeker, maar in de nasleep van het duel met FC Twente ging het vooral om zijn actie waarbij hij een camera agressief bij zichzelf wegduwde.

Weghorst werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een terugkeer naar Turkije, maar daarmee lijkt hijzelf helemaal niet bezig te zijn. “Trots! Dat is het woord dat elke keer weer terugkomt sinds ik het shirt van deze club mag dragen. Ajax is niet zomaar een club, het is een gevoel, een verantwoordelijkheid, een enorme verbondenheid en bovenal een grote eer”, zo schrijft hij op zijn Instagram. “Vanaf de eerste dag als Ajacied en toeschouwer in het stadion tot de orkaan aan geluid in minuut 58 van onze mogelijke kampioenswedstrijd heb ik jullie steun gevoeld en ervan genoten. Ik wil jullie bedanken. Voor het vertrouwen, voor jullie energie, voor het samen strijden. Kan nu al niet wachten op volgend jaar Ajacieden. Dan gaan we samen veel ‘❌’ vieren”, zo doelt Weghorst op zijn celebration.

