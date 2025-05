Bizar: Weghorst kijkt in camera en komt met ontzettend nare reactie

had zijn emoties zondag niet onder controle nadat Ajax de titel was misgelopen. De spits van Ajax botvierde zijn frustraties op een camera van ESPN.

Ajax won zondag in eigen huis met 2-0 van FC Twente, maar dat was door de 1-3 zege van PSV bij Sparta Rotterdam niet genoeg om de Eindhovenaren voorbij te steken in de titelrace. De spelers van de Amsterdammers waren na afloop aangeslagen, maar stelden zich toch schouder aan schouder op bij de harde kern om zich toe te laten zingen.

Het tafereel werd gefilmd door ESPN, maar daar was Weghorst niet van gediend. Toen de spits in beeld werd genomen, keek hij venijnig in de camera en sloeg hij de camera hard weg.