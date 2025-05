Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe

staat nog geen jaar onder contract bij Ajax en kroonde zich dankzij zijn treffer tegen FC Twente weliswaar tot clubtopscorer, maar Henk Spaan is geen tegenstander van een mogelijk vertrek van de spits. De columnist van Het Parool heeft geen goed woord over voor de manier waarop Weghorst zich na afloop van het laatste competitieduel liet gaan.

Francesco Farioli had in de opstelling voor zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax geen basisplaats ingeruimd voor Weghorst. De aanvaller was een paar dagen eerder nog als invaller trefzeker tegen FC Groningen, maar moest in de thuiswedstrijd tegen FC Twente andermaal genoegen nemen met een plek op de bank. Weghorst kwam vroeg in de tweede helft binnen de lijnen voor Brian Brobbey. Hij leek Ajax vervolgens al snel op 2-0 te schieten, maar door dat doelpunt ging een streep vanwege buitenspel van Jordan Henderson.

De teleurstelling was gigantisch bij Weghorst, vooral omdat PSV niet lang na de gelijkmaker van Sparta opnieuw op voorsprong kwam en de koppositie daardoor weer overnam van Ajax. De Eindhovenaren gingen er uiteindelijk met de landstitel vandoor, daar bracht de treffer van Weghorst - die er laat in de wedstrijd alsnog kwam - geen verandering in. De Oranje-international wist de aandacht na afloop opnieuw op zich gericht. De spelers van Ajax hadden zich opgesteld voor de F-Side en lieten zich massaal toezingen. Een cameraman bracht dat mooi in beeld, maar Weghorst was er niet van gediend dat hij te dicht in zijn buurt kwam. Weghorst duwde de camera agressief weg.

‘Weghorst naar Turkije geen slecht idee’

Spaan, die sowieso al geen fan is van Weghorst, is geen tegenstander van een voortijdig vertrek van Weghorst. De Ajacied wordt deze week in verband gebracht met een terugkeer naar Turkije. “Ik las dat Wout naar Turkije wil. Dat zou geen slecht idee zijn. Je kunt er knokken, bidden en behalve cameramannen, scheidsrechters slaan. Dan moet je wel even de bak in, maar kan Wout wat brommen”, schrijft Spaan op de website van Het Parool. “Misschien wordt het ook daar tijd voor innovaties: scholen met slecht onderwijs, buiten in het bos in de felle zon, zou er goed kunnen vallen.”

De columnist heeft geen goed woord over voor de actie van Weghorst na de wedstrijd tegen FC Twente. “Waarom die cameraman geen aangifte doet, is me een raadsel. Burgers die een camera weg zouden slaan op het veld, krijgen een stadionverbod en een voetballer komt weg met zijn extreme agressie? Zag je die kop? Na afloop ook geen spoor van spijt gezien”, zo verbaast Spaan zich. Weghorst meldde zich na het voorval voor de camera van ESPN. “Hij zag dat ik in tranen was en kwam naar me toe. Maar weet je, op zo’n moment heb ik daar niks aan. Dat is emotie. Ik vind het jammer dat die camera altijd weer op mij moet”, zo vertelde Weghorst, die er moeite mee heeft dat de focus vaak op hem ligt. “Dat is iets wat je als speler meedraagt. Vanaf seconde één komt die camera op je af. Woensdag in Groningen werd het me ook al te veel en ben ik snel naar binnen gerend. Dan zie je wat de gevolgen zijn.”

Spaan is er wel een beetje klaar mee. “Hem moesten ze altijd hebben, aldus de spits, een verwende miljonairszoon die uit woede zijn gouden lepel uitspuugde. Daar hebben ze later nog lang naar lopen zoeken, maar niet in de tas van de cameraman”, besluit Spaan.

