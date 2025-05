Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV

Een zeer opmerkelijk moment bij Sparta Rotterdam - PSV. Serdar Gözübüyük kende aan het begin van de tweede helft bij een 1-1 tussenstand een strafschop toe aan PSV vanwege een overtreding op . De arbiter draaide zijn beslissing echter terug na tussenkomst van videoscheidsrechter Pol van Boekel, omdat Tillman de overtreding uitlokte. De middenvelder van PSV kreeg daar echter geen straf voor, terwijl hij wel al een gele kaart op zak had. Tillman nam uiteindelijk de 1-3 voor zijn rekening en was zo cruciaal in de ontknoping van de titelrace.

In de 48ste minuut van de wedstrijd stormde Tillman met de bal aan de voet het strafschopgebied van Sparta binnen. De Amerikaanse middenvelder zocht opzichtig het contact met verdediger Mike Eerdhuijzen, liet zijn rechterbeen hangen en eindigde op het gras. Gözübüyük trapte in de duikeling van Tillman en kende een strafschop toe aan PSV

Vervolgens kwam Van Boekel echter op de lijn bij Gözübüyük. De arbiter werd naar het VAR-scherm geroepen en concludeerde dat de strafschop niet terecht was. Een vrije trap voor Sparta volgde. Tillman kreeg echter geen staf voor het simuleren van een overtreding. Had de middenvelder die wel gehad, dan had hij zijn tweede gele kaart van de middag ontvangen en had hij met rood kunnen inrukken. Tillman had in de eerste helft namelijk al geel ontvangen vanwege een overtreding op Koki Saito.

PSV stelde de landstitel met elf tegen elf uiteindelijk veilig in het laatste halfuur. Luuk de Jong tekende eerst voor de 1-2 in minuut 58 en nota bene Tillman gooide de wedstrijd in minuut 84 in het slot.

Op social media zijn veel kijkers, en met name fans van titelconcurrent Ajax, verbolgen over het onbestraft laten van de duikeling van Tillman door Gözübüyük. “Dit is toch gewoon geel voor een Schwalbe van Tillman!!? En dus rood!!?”, vraagt iemand zich bijvoorbeeld woedend af op X.

De rol van Gözübüyük was overigens sowieso niet onomstreden, want er leek voorafgaand aan het doelpunt van De Jong sprake te zijn van een overtreding van Ismael Saibari op Patrick van Aanholt.

