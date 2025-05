Van der Vaart noemt ‘mooie stap’ voor Noa Lang

speelde zondag een hoofdrol voor PSV in het duel met Feyenoord (2-3 winst), door twee keer te scoren en twee keer provocerend te juichen. In Rondo wordt het plafond van Lang besproken en noemt Rafael van der Vaart naar welke club de linksbuiten van PSV het beste kan vertrekken.

“Tegen Juventus in de Champions League (3-1 winst) was hij echt… Daar liet hij echt zien wat hij in huis heeft”, begint Van der Vaart. “En als je dat kan oproepen, dan moet je in Nederland echt idioot veel scoren.” Van der Vaart bedoelt dat de huidige statistieken van Lang nog niet goed genoeg zijn, maar: “Ik denk echt dat hij een potentiële wereldtopper is.”

Van Basten mist daarvoor één factor bij Lang: “Hij is technisch wel goed genoeg. En ook fysiek. Alleen hij is hier niet streng genoeg voor zichzelf”, zegt San Marco terwijl hij naar zijn hoofd wijst. “Om het elke week te laten zien en het elke week van zichzelf te eisen. Daardoor is het geen supertopper, maar hij is wel in Nederland één van de betere spelers.”

Van der Vaart is het eens met Van Basten, terwijl hij wijst naar een afbeelding van Lang, die provocerend juicht: “Bij dit soort dingen denk ik niet dat een Arsenal of een Real Madrid denkt: ‘Die gaan we halen.’ Je wil ook geen gedoe in huis halen, vaak.” Later noemt de analist een passende club voor Lang: “Ik zou Napoli een hele mooie stap voor hem vinden.” Napoli zou in de winter al een aanbieding hebben gedaan bij PSV voor de dertienvoudig international.

