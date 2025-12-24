Het afketsen van de transfer van levert Fenerbahçe 'gezichtsverlies' op. Dat wordt althans geschreven door PSV-watcher Rik Elfrink, die in het Eindhovens Dagblad uitlegt waarom er tóch een streep ging door de miljoenendeal over de Volendammer.

Fenerbahçe leek gebruik te gaan maken van een clausule in het PSV-contract van Veerman die hem in staat stelde om deze winter voor een bedrag van 22 miljoen euro te vertrekken uit Eindhoven. De middenvelder, die afgelopen zomer al een overstap naar Brentford zag afketsen, zou zelf al helemaal rond zijn geweest met de Turkse grootmacht, dat hem een riant salaris in het vooruitzicht stelde. Woensdag maakten PSV en Veerman echter bekend dat de Volendammer het seizoen sowieso gaat afmaken in Eindhoven.

De narcotica-zaak rond Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran gooide mogelijk roet in het eten. De preses mocht vanwege de zaak Turkije deze week niet verlaten. Directeur voetbalzaken Ertan Torunoğulları en technisch directeur Devin Özek van Fenerbahçe werden vandaag (woensdag) in Eindhoven verwacht om de deal rond te maken, maar (mogelijk) door de perikelen rond de preses werd hun vlucht naar Nederland afgeblazen.

Fenerbahçe zou de contractuele transfersom van Veerman in termijnen hebben willen voldoen. Elfrink betwijfelt of PSV zich daarbij erg constructief had willen opstellen: "De vraag was sowieso al of PSV de telefoon had opgenomen en concessies had willen doen. Waarschijnlijk niet want Veerman hoefde helemaal niet weg van PSV, waar hij door het publiek op handen wordt gedragen", aldus de clubwatcher.

'Fenerbahçe trok grote broek aan, maar kon het plaatje niet helemaal waarmaken'

Binnen PSV zou 'menigeen' bovendien al vermoed hebben dat de transfer van Veerman uiteindelijk zou sneuvelen. Die inschatting is juist gebleken, waardoor de Turken nu hun wonden moeten likken: "Fenerbahce trok een grote broek aan, maar bleek het geschetste plaatje niet helemaal waar te kunnen maken. Daarmee lijdt die club gezichtsverlies, want in Turkije en ook daarbuiten hadden meerdere bronnen al aangegeven dat Veerman definitief zou overkomen", aldus Elfrink.