Transfer Veerman naar Fenerbahçe afgeketst: middenvelder blijft bij PSV

Joey Veerman met op de achtergrond het stadion van Fenerbahçe
24 december 2025, 16:34   Bijgewerkt: 16:40

De transfer van Joey Veerman naar Fenerbahçe is afgeketst. PSV maakt bekend dat het met de middenvelder is overeengekomen dat hij nog minimaal een halfjaar in Eindhoven blijft.

"Er gaan de laatste weken veel verhalen rond en we willen hiermee graag duidelijkheid scheppen", zegt Veerman op de clubsite van de Eindhovenaren. Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart van PSV voegt toe: "Met deze beslissing scheppen we duidelijkheid voor iedereen binnen de club. Het geeft rust en stelt ons in staat om vanaf de komende maand met volledige focus en ambitie verder te bouwen aan onze doelstellingen."

De afgelopen week werd door Turkse en Nederlandse media volop bericht over een op handen zijnde transfer van Veerman naar de Turkse grootmacht. Fabrizio Romano kwam zelfs al met zijn befaamde kreet 'Here we go' om aan te geven dat de deal al rond zou zijn, maar later ontstonden twijfels over het doorgaan van de overstap. Zo zou de strafzaak tegen Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran, die wordt verdachte is in een narcotica-zaak, mogelijk van invloed zijn (geweest) op de deal met PSV.

Veerman staat sinds januari 2022 onder contract bij PSV gaat dus minimaal vier jaar volmaken in Eindhovense dienst. De middenvelder kwam sinds zijn komst tot 178 wedstrijden in het rood en wit en was daarin goed voor 31 doelpunten en 60 assists. Met PSV won Veerman de afgelopen twee seizoenen de landstitel, terwijl in 2022 en 2023 de KNVB Beker werd veroverd.

Veerman maakt een verstandig besluit om bij de Landskampioen en Championsleague deelnemer te blijven. Fenerbahce is geen stap vooruit waar hij bij PSV op het hoogste podium schittert. Domineren met de hoofdletter D in de eredivisie en ongenaakbaar weer op weg naar het volgend kampioenschap en op koers naar de 3e ster waarbij AJAX en PSV de top2 van het NL voetbal zijn. Joey weet dit op waarde te schatten. Joey is thuis in Eindhoven en zal nog wel een mooie stap gaan maken. Koeman zal niet meer om Veerman heen kunnen en hij kan als zekerheidje wat mij betreft zo naar het WK samen met Schouten, Taylor, Koopmeiners, Timber, De Jong, Gravenberch, Reijnders en Simons.

Veluwe
40 Reacties
63 Dagen lid
41 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

haha, en daarom ben jij geen bondscoach ;)

BartVanderVeen24
732 Reacties
1.184 Dagen lid
3.701 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Verstandig besluit! Logisch dat hij niet van een rustige club naar een onrustige club wil gaan

Vrij Dag
377 Reacties
584 Dagen lid
488 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weer niet voor Veerman Balen Aan de transfersom lag het dus niet. Vreemd dat hij niet met depers mocht praten na de laatste wedstrijd als zowel hij als Psv in gesprek waren om de clausule, die zijn zaakwaarnemer er per se in wilde namelijk: voor een gering bedrag op te pikken van tafel moest. Ik kan me zijn laatste interview mer Hans Kraay nog herinneren waarin hij zei dat er geen belangstelling was en hij bij abekabalda of zo zou ballen Ik gunde hem wel een mooie transfer . Nu naar Italie

Veerman maakt een verstandig besluit om bij de Landskampioen en Championsleague deelnemer te blijven. Fenerbahce is geen stap vooruit waar hij bij PSV op het hoogste podium schittert. Domineren met de hoofdletter D in de eredivisie en ongenaakbaar weer op weg naar het volgend kampioenschap en op koers naar de 3e ster waarbij AJAX en PSV de top2 van het NL voetbal zijn. Joey weet dit op waarde te schatten. Joey is thuis in Eindhoven en zal nog wel een mooie stap gaan maken. Koeman zal niet meer om Veerman heen kunnen en hij kan als zekerheidje wat mij betreft zo naar het WK samen met Schouten, Taylor, Koopmeiners, Timber, De Jong, Gravenberch, Reijnders en Simons.

Veluwe
40 Reacties
63 Dagen lid
41 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

haha, en daarom ben jij geen bondscoach ;)

BartVanderVeen24
732 Reacties
1.184 Dagen lid
3.701 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Verstandig besluit! Logisch dat hij niet van een rustige club naar een onrustige club wil gaan

Vrij Dag
377 Reacties
584 Dagen lid
488 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weer niet voor Veerman Balen Aan de transfersom lag het dus niet. Vreemd dat hij niet met depers mocht praten na de laatste wedstrijd als zowel hij als Psv in gesprek waren om de clausule, die zijn zaakwaarnemer er per se in wilde namelijk: voor een gering bedrag op te pikken van tafel moest. Ik kan me zijn laatste interview mer Hans Kraay nog herinneren waarin hij zei dat er geen belangstelling was en hij bij abekabalda of zo zou ballen Ik gunde hem wel een mooie transfer . Nu naar Italie

