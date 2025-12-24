De transfer van naar Fenerbahçe is afgeketst. PSV maakt bekend dat het met de middenvelder is overeengekomen dat hij nog minimaal een halfjaar in Eindhoven blijft.

"Er gaan de laatste weken veel verhalen rond en we willen hiermee graag duidelijkheid scheppen", zegt Veerman op de clubsite van de Eindhovenaren. Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart van PSV voegt toe: "Met deze beslissing scheppen we duidelijkheid voor iedereen binnen de club. Het geeft rust en stelt ons in staat om vanaf de komende maand met volledige focus en ambitie verder te bouwen aan onze doelstellingen."

De afgelopen week werd door Turkse en Nederlandse media volop bericht over een op handen zijnde transfer van Veerman naar de Turkse grootmacht. Fabrizio Romano kwam zelfs al met zijn befaamde kreet 'Here we go' om aan te geven dat de deal al rond zou zijn, maar later ontstonden twijfels over het doorgaan van de overstap. Zo zou de strafzaak tegen Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran, die wordt verdachte is in een narcotica-zaak, mogelijk van invloed zijn (geweest) op de deal met PSV.

Veerman staat sinds januari 2022 onder contract bij PSV gaat dus minimaal vier jaar volmaken in Eindhovense dienst. De middenvelder kwam sinds zijn komst tot 178 wedstrijden in het rood en wit en was daarin goed voor 31 doelpunten en 60 assists. Met PSV won Veerman de afgelopen twee seizoenen de landstitel, terwijl in 2022 en 2023 de KNVB Beker werd veroverd.