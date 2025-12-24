Live voetbal

Peter Bosz twijfelt over zijn toekomst als trainer

Peter Bosz
Foto: © Imago/Realtimes
24 december 2025, 11:05

PSV-trainer Peter Bosz twijfelt over zijn toekomst als trainer. Dat heeft vooral te maken met het feit dat hij vaker bij zijn familie wil zijn, in het bijzonder bij zijn kleinzoon Romeo.

In een uitgebreid interview met De Telegraaf vertelt Bosz dat de voetballerij hem weghoudt bij zijn dierbaren, iets wat zijn keuze aan het einde van het seizoen beïnvloedt. Bosz beschikt over een aflopend contract: "Dat zijn allemaal dingen die ik meeneem als ik straks een beslissing neem over mijn toekomst."

Hij legt uit: "Ik heb zes kleinkinderen. De oudste is elf, de jongste is net drie maanden oud. Het is fijn dat ik nu dichterbij woon, maar het voetbal slokt je toch op. Als ik zelf niet moet voetballen, ga ik wel een wedstrijd kijken, want dan moeten we daar de volgende week weer tegen."

Bosz noemt zijn kleinzoon Romeo als voorbeeld: "Hij voetbalt bij Robur et Velocitas, een amateurclub uit Apeldoorn. Ik wil heel graag bij hem kijken, maar dat gaat bijna niet. Ik heb hem dit seizoen misschien één keer zien spelen. Ik vind dat ik er voor Romeo eigenlijk te weinig ben."

De succesvolle trainer benadrukt dat dit ook geldt voor zijn andere kleinkinderen: "We hebben vier kleinzonen en twee kleindochters, en zij gaan straks ook sporten. Er komt een tijd dat je daar wel bij wilt zijn. Daar houd ik zeker rekening mee bij het maken van mijn toekomstplannen."

Groot gelijk Peter , ik ga elke zaterdag bij mijn kleinzoon van 10 kijken en we genieten er allebei van .

Dit is toch al oud nieuws van een paar maanden geleden. Als Peter wil stoppen dan moet die stoppen. Elke NL voetballiefhebber hoopt natuurlijk nog jaren het inmiddels mythische BOSZBALL te blijven zien.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

