PSV-trainer Peter Bosz twijfelt over zijn toekomst als trainer. Dat heeft vooral te maken met het feit dat hij vaker bij zijn familie wil zijn, in het bijzonder bij zijn kleinzoon Romeo.
In een uitgebreid interview met De Telegraaf vertelt Bosz dat de voetballerij hem weghoudt bij zijn dierbaren, iets wat zijn keuze aan het einde van het seizoen beïnvloedt. Bosz beschikt over een aflopend contract: "Dat zijn allemaal dingen die ik meeneem als ik straks een beslissing neem over mijn toekomst."
Hij legt uit: "Ik heb zes kleinkinderen. De oudste is elf, de jongste is net drie maanden oud. Het is fijn dat ik nu dichterbij woon, maar het voetbal slokt je toch op. Als ik zelf niet moet voetballen, ga ik wel een wedstrijd kijken, want dan moeten we daar de volgende week weer tegen."
Bosz noemt zijn kleinzoon Romeo als voorbeeld: "Hij voetbalt bij Robur et Velocitas, een amateurclub uit Apeldoorn. Ik wil heel graag bij hem kijken, maar dat gaat bijna niet. Ik heb hem dit seizoen misschien één keer zien spelen. Ik vind dat ik er voor Romeo eigenlijk te weinig ben."
De succesvolle trainer benadrukt dat dit ook geldt voor zijn andere kleinkinderen: "We hebben vier kleinzonen en twee kleindochters, en zij gaan straks ook sporten. Er komt een tijd dat je daar wel bij wilt zijn. Daar houd ik zeker rekening mee bij het maken van mijn toekomstplannen."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.