Peter Bosz heeft geweigerd om Bas Nijhuis de hand te schudden na afloop van FC Utrecht - PSV (1-2), zo onthult laatstgenoemde maandagavond bij Vandaag Inside. De trainer van de Eindhovenaren geeft sowieso geen handen aan scheidsrechters, zo geeft Nijhuis aan. Dat vinden René van der Gijp en Johan Derksen niet kunnen.

Nijhuis had zondagmiddag in Stadion Galgenwaard de leiding over het duel tussen FC Utrecht en PSV. Valentijn Driessen schrok tijdens de wedstrijd van een tackle van Sergiño Dest op Yoann Cathline. “Bas heeft Cathline nog beschermd tegen PSV”, zo geeft de verslaggever aan. “Hij liep bijna dezelfde blessure op als Isak van Liverpool door een belachelijke tackle van Van de Ven.”

Thomas van Groningen, die Wilfred Genee vervangt als presentator, is van mening dat Nijhuis daar best een kaart voor had kunnen geven. “Dest raakte wel de bal, maar ook Cathline in de schaar. Dan kunnen de meest vreselijke dingen gebeuren”, gaat Driessen verder, waarna hij weer over Isak begint. “Die heeft z’n been gebroken, geloof ik.” Later op de avond bevestigde Liverpool het nieuws dat Isak was geopereerd aan een breuk in zijn kuitbeen.

Nijhuis heeft het zondag naar zijn zin gehad in Stadion Galgenwaard. “Ik vond Utrecht - PSV echt een leuke wedstrijd om te doen”, stelt de arbiter lachend, nadat Van der Gijp hem plagerig had gevraagd hoe hij zelf vond dat de wedstrijd ging. “Ik vind ook dat je goed gefloten hebt”, haakt Derksen erop in.

Bosz weigert hand van Nijhuis

Driessen vraagt dan hoe het met Bosz ging. “Handje gegeven nog?”, vraagt de verslaggever. “Nee, Peter Bosz en scheidsrechters…”, begint Nijhuis. “Die geeft geen handjes aan scheidsrechters. Dat doet hij niet.” Van der Gijp vindt dat niet kunnen van de trainer van PSV. “Vind ik ook wel ontzettend kinderachtig hoor. Ben je toch ook een gek?” Daar sluit Derksen zich bij aan: “Die heeft ook een beetje kuren.”