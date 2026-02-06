Een toch wat opvallende uitspraak van Jan Mulder in zijn column voor HUMO: volgens de voormalig profvoetballer wil Saibari 'straks' naar Club Brugge. De vader van Youri Mulder ziet het niveau van de Nederlandse competitie steeds verder wegglijden in vergelijking met de Belgische.

Wie naar de prestaties van Nederlandse clubs in Europa kijkt, kan niet anders concluderen dan dat het land van Johan Cruijff en Willem van Hanegem wel eens betere tijden heeft gekend. Van alle zes teams die aan een continentaal avontuur begonnen, is er nog maar één over: AZ. De Alkmaarders overleefden echter wel de makkelijkste van de drie competities, namelijk de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

Mulder verbaasde zich over het niveau wat door de Eredivisie-clubs op de mat werd gelegd. "In Nederland speelde zich op de laatste dag van de voorronde een coëfficiëntendrama af van een omvang die de wereld niet meer had gezien sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw, toen de Nederlandse kampioen eind augustus in de Europacup nog door namen als Rot-Weiss Erfurt (DDR) werd uitgeschakeld. Geharde analisten keken vorige week verwilderd voor zich uit: Feyenoord wordt weggedrukt door Betis, Ajax is lang niet goed genoeg voor Olympiakos, PSV is te zwak voor Bayern, dat met veel reserves en een handrem naar Eindhoven is afgereisd. De Hollandse handel was kansloos, maar na de afgang bleef de vaderlandse sportpers volhouden dat Betis en Olympiakos clubs zijn waar Feyenoord en Ajax altijd van moeten winnen."

België boven volgens Mulder

Hoe anders is dat in België. Club Brugge overleefde de competitiefase van de Champions League, terwijl KRC Genk nog altijd onderdeel uitmaakt van de Europa League. Enkel Union Sint-Gillis (dat PSV in Eindhoven versloeg) kon het zware geschut in Europa niet overleven en nam afscheid van de Champions League.

Mulder vindt dat de Belgische competitie, en voornamelijk Club Brugge, flinke stappen gezet. "Nederland heeft tijden gekend waarin Ajax de Europacup met de ogen dicht won, maar in 2026 is overduidelijk geworden dat Club Brugge niet alleen op Anderlecht en consorten een enorme voorsprong heeft genomen, maar in één adem door ook op Nederland', zo stelt de journalist in zijn column.

Volgens Mulder hoeft men niet lang te wachten op een transfer van een Eredivisie-topspeler naar Club Brugge. "Vroeger promoveerden Nilis, Degryse, Gerets, Mertens, Bakayoko, De Bilde, Bakkali, Vertessen, Hazard, Lestienne, Simons en Oyen zichzelf naar Eindhoven. Straks zal PSV’s steraanvaller Saibari verlangen naar Club Brugge, Saibari wil in de Champions League ook weleens verder kijken dan de eerste ronde", zo luidt de opvallende analyse van Mulder. Waar PSV echter ongeluk had met de getroffen tegenstanders in de competitiefase van de Champions League, is het ook maar afwachten of Club Brugge volgend seizoen weer overwintert op het miljoenenbal.