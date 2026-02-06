Een toch wat opvallende uitspraak van Jan Mulder in zijn column voor HUMO: volgens de voormalig profvoetballer wil Saibari 'straks' naar Club Brugge. De vader van Youri Mulder ziet het niveau van de Nederlandse competitie steeds verder wegglijden in vergelijking met de Belgische.
Wie naar de prestaties van Nederlandse clubs in Europa kijkt, kan niet anders concluderen dan dat het land van Johan Cruijff en Willem van Hanegem wel eens betere tijden heeft gekend. Van alle zes teams die aan een continentaal avontuur begonnen, is er nog maar één over: AZ. De Alkmaarders overleefden echter wel de makkelijkste van de drie competities, namelijk de Europa League.
Mulder verbaasde zich over het niveau wat door de Eredivisie-clubs op de mat werd gelegd. "In Nederland speelde zich op de laatste dag van de voorronde een coëfficiëntendrama af van een omvang die de wereld niet meer had gezien sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw, toen de Nederlandse kampioen eind augustus in de Europacup nog door namen als Rot-Weiss Erfurt (DDR) werd uitgeschakeld. Geharde analisten keken vorige week verwilderd voor zich uit: Feyenoord wordt weggedrukt door Betis, Ajax is lang niet goed genoeg voor Olympiakos, PSV is te zwak voor Bayern, dat met veel reserves en een handrem naar Eindhoven is afgereisd. De Hollandse handel was kansloos, maar na de afgang bleef de vaderlandse sportpers volhouden dat Betis en Olympiakos clubs zijn waar Feyenoord en Ajax altijd van moeten winnen."
Hoe anders is dat in België. Club Brugge overleefde de competitiefase van de Champions League, terwijl KRC Genk nog altijd onderdeel uitmaakt van de Europa League. Enkel Union Sint-Gillis (dat PSV in Eindhoven versloeg) kon het zware geschut in Europa niet overleven en nam afscheid van de Champions League.
Mulder vindt dat de Belgische competitie, en voornamelijk Club Brugge, flinke stappen gezet. "Nederland heeft tijden gekend waarin Ajax de Europacup met de ogen dicht won, maar in 2026 is overduidelijk geworden dat Club Brugge niet alleen op Anderlecht en consorten een enorme voorsprong heeft genomen, maar in één adem door ook op Nederland', zo stelt de journalist in zijn column.
Volgens Mulder hoeft men niet lang te wachten op een transfer van een Eredivisie-topspeler naar Club Brugge. "Vroeger promoveerden Nilis, Degryse, Gerets, Mertens, Bakayoko, De Bilde, Bakkali, Vertessen, Hazard, Lestienne, Simons en Oyen zichzelf naar Eindhoven. Straks zal PSV’s steraanvaller Saibari verlangen naar Club Brugge, Saibari wil in de Champions League ook weleens verder kijken dan de eerste ronde", zo luidt de opvallende analyse van Mulder. Waar PSV echter ongeluk had met de getroffen tegenstanders in de competitiefase van de Champions League, is het ook maar afwachten of Club Brugge volgend seizoen weer overwintert op het miljoenenbal.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zie hem daar niet naartoe gaan
Eerder in Engeland of Spanje
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zie hem daar niet naartoe gaan
Eerder in Engeland of Spanje