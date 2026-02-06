Ajax zal komend weekend nog geen gebruik kunnen maken van en Maher Carrizo. Zij zijn nog niet speelgerechtigd komend weekend. Dat deelde Fred Grim op de persconferentie van vrijdag.

Zinchenko, Paes en Carrizo zijn de drie aanwinsten die de Amsterdammers de afgelopen transferperiode binnen hengelde. Zinchenko was de afgelopen maanden actief bij Nottingham Forest, waar hij door Arsenal aan verhuurd werd. Hij zorgt voor een stukje ervaring en kent de Eredivisie al door zijn tijd bij PSV. De laatste jaren speelde hij veelal als linksback, maar ook als middenvelder kan hij uit de voeten. Doordat Ajax een nieuwe controlerende middenvelder niet wist te halen in de winter, gaf Grim vrijdag toe Zinchenko ook de overwegen op de zes-positie.

Artikel gaat verder onder video

Paes is met zijn 27 jaar ook al wat ouder en vervangt de naar Heracles Almelo vertrokken Remko Pasveer. Carrizo (19) is een talent dat voornamelijk op de rechtsbuitenpositie speelt. Hij hoopt Ajax de komende jaren van aanvallende impulsen te voorzien.

Grim meldde op de persconferentie echter dat alle drie de spelers niet speelgerechtigd zijn voor het uitduel tegen AZ. "De papieren zijn nog niet helemaal in orde", vertelde de trainer. Direct na de persconferentie was die informatie echter al verouderd. Zinchenko heeft namelijk alsnog zijn werkvergunning gekregen en kan zondag mee naar Alkmaar.