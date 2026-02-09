Live voetbal 3

Leo Oldenburger krijgt beangstigend bericht na NEC - Heracles Almelo

Leo Oldenburger
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
9 februari 2026, 19:39

Leo Oldenburg heeft maandag een schokkend bericht gedeeld dat hij afgelopen weekend ontving op social media. De commentator en verslaggever van ESPN nagelt de afzender van het bericht publiekelijk aan de schandpaal.

Oldenburg was afgelopen zaterdag namens ESPN aanwezig bij NEC- Heracles Almelo (4-1). De ervaren journalist maakte na afloop van de wedstrijd interviews met onder meer NEC-trainer Dick Schreuder en NEC-verdediger Bram Nuytinck.

Beelden van de interviews met Schreuder en Nuytinck werden door ESPN gedeeld op Instagram. Eén iemand reageerde daar als volgt onder: "Het is te hopen dat die kneus van een Leo Oldenburger snel aan een pijnlijke dood sterft.”

Diezelfde persoon schreef ook: “Het is te hopen dat die prutser van een Leo Oldenburger snel aan de hoogste boom wordt opgeknoopt!”

Oldenburg is absoluut niet gediend van de boodschap en deelt maandag op X een screenshot van beide berichten. De verslaggever ontvangt veel steun van zijn volgers en onder meer het advies om aangifte te doen.

