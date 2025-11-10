Milan van Dongen heeft zich zondagavond behoorlijk kwetsbaar opgesteld in Dit was het Weekend van ESPN. De presentator van het televisieprogramma maakte een inhoudelijke opmerking over de traptechniek van , maar krabbelde meteen terug.

In Dit was het Weekend wordt het spel van Joey Veerman uitgelicht tijdens de 1-5 overwinning die PSV zondag boekte bij AZ. De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en nam na ruim de 1-4 voor zijn rekening, door de bal vanaf een meter of negentien met veel gevoel richting de verre hoek te sturen.

“Negen van de tien spelers zouden deze bal het stadion uit schieten. Het is gewoon heel beheerst, vol vertrouwen. Ik vind dit echt een hele goede goal dit”, zegt analist Bram van Polen.

Van Dongen probeert daarop in te haken: “Ja. Met zijn binnenkant is het... Grens binnenkant, denk ik.” De twijfel slaat dan toe bij de presentator, waarna hij kwetsbaar zegt: “Ik moet dit ook niet doen: over techniek van schieten gaan praten.”

De eveneens aanwezige Kenneth Perez stelt Van Dongen gerust: “Oh, dat moet je wel doen. Dat is belangrijk.” Die opmerking van de Deense analist geeft Van Dongen voldoende zelfvertrouwen: “Het was binnenkant voet”, aldus de presentator.

Veerman speelde ook los van zijn doelpunt een uitstekende wedstrijd, zo licht Van Polen uit. “Hij had zeker zijn dag. Als hij aan de bal is en hij heeft veel vertrouwen, dan zie je gewoon de meest mooie dingen. Hij voetbalt momenteel met heel veel vertrouwen. Die connectie met Mauro en Schouten heeft hem wel echt veel goed gedaan.”

“Hij geeft zelf ook steeds aan dat hij Til en Saibari in de diepte weg kan sturen”, vervolgt Van Polen. “Het ziet er in alles zó makkelijk uit hoe hij voetbalt. Ik heb het idee dat hij niet eens hoeft te sprinten continu. Alles oogt heel… bijna laconiek. Dat bedoel ik dan wel positief”, aldus de oud-verdediger van PEC Zwolle.