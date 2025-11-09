kwam ook zondag in de overtuigend gewonnen uitwedstrijd tegen AZ (1-5) niet tot speelminuten voor PSV. De verdediger uit Burkina Faso zat negentig minuten op de bank en trok na afloop ‘moederziel alleen sprintjes in een verlaten AFAS-stadion na weer een wedstrijd zonder speeltijd’, meldt journalist Jeroen Kapteijns.

PSV betaalde in de zomer van 2024 zeven miljoen euro aan Nordsjaelland om Nagalo te strikken. De centrumverdediger tekende een contract dat hem tot de zomer van 2029 verbindt aan de Eindhovense club.

Artikel gaat verder onder video

Nagalo speelde mede door een vervelend schouderblessure slechts twaalf wedstrijden in zijn debuutjaar voor PSV. Dit seizoen wordt hij niet zozeer geplaagd door blessureleed, maar geeft trainer Peter Bosz achterin simpelweg de voorkeur aan anderen.

Bosz opteert de laatste weken centraal achterin steevast voor Yarek Gasiorowski en Jerdy Schouten. Tegen AZ bracht de oefenmeester Ryan Flamingo en Armando Obispo in als invallers en liet hij Nagalo opnieuw negentig minuten op de bank zitten.

Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf, deelt ruim na de wedstrijd een treurige video van Nagalo op X. Hij schrijft daarbij: “De man van 7 miljoen, Adamo Nagalo, trekt moederziel alleen sprintjes in een verlaten AFAS-stadion na weer een wedstrijd zonder speeltijd. De Burkinees speelde dit seizoen nog geen minuut voor PSV en is tot nu toe een peperdure miskoop geweest. Nagalo ligt tot 2029 vast.”