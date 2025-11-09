Live voetbal 5

PSV-miskoop Adamo Nagalo staat na laatste fluitsignaal tegen AZ alleen op het veld

Adamo Nagalo kwam ook zondag in de overtuigend gewonnen uitwedstrijd tegen AZ (1-5) niet tot speelminuten voor PSV. De verdediger uit Burkina Faso zat negentig minuten op de bank en trok na afloop ‘moederziel alleen sprintjes in een verlaten AFAS-stadion na weer een wedstrijd zonder speeltijd’, meldt journalist Jeroen Kapteijns.

PSV betaalde in de zomer van 2024 zeven miljoen euro aan Nordsjaelland om Nagalo te strikken. De centrumverdediger tekende een contract dat hem tot de zomer van 2029 verbindt aan de Eindhovense club.

Nagalo speelde mede door een vervelend schouderblessure slechts twaalf wedstrijden in zijn debuutjaar voor PSV. Dit seizoen wordt hij niet zozeer geplaagd door blessureleed, maar geeft trainer Peter Bosz achterin simpelweg de voorkeur aan anderen.

Bosz opteert de laatste weken centraal achterin steevast voor Yarek Gasiorowski en Jerdy Schouten. Tegen AZ bracht de oefenmeester Ryan Flamingo en Armando Obispo in als invallers en liet hij Nagalo opnieuw negentig minuten op de bank zitten.

Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf, deelt ruim na de wedstrijd een treurige video van Nagalo op X. Hij schrijft daarbij: “De man van 7 miljoen, Adamo Nagalo, trekt moederziel alleen sprintjes in een verlaten AFAS-stadion na weer een wedstrijd zonder speeltijd. De Burkinees speelde dit seizoen nog geen minuut voor PSV en is tot nu toe een peperdure miskoop geweest. Nagalo ligt tot 2029 vast.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
640 Reacties
1.140 Dagen lid
4.957 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er worden ook wel even namen genoemd van spelers die het de afgelopen seizoen steevast hebben laten zien. Of dit seizoen onpasseerbaar zijn geweest. Tja, geen schande.

Adamo Nagalo

Adamo Nagalo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (22 sep. 2002)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
3
0
2024/2025
PSV
6
0
2024/2025
Nordsjælland
1
0

Meer info

