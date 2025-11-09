Serdar Gözübüyük neemt Wouter Goes in bescherming na getreiter van Ivan Perisic

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft tijdens AZ - PSV een opstootje tussen en vakkundig in de kiem gesmoord. De verdediger van AZ en de aanvaller van PSV gedroegen zich zondag over en weer vervelend naar elkaar toe, waarna Gözübüyük beide spelers liet wegkomen met een ferm standje, maar zonder straf. Daar zal vooral Goes blij mee zijn geweest.

Volg AZ - PSV in ons liveblog!

In de zestigste minuut van de wedstrijd mocht AZ een vrije trap nemen in het eigen strafschopgebied, nadat Dennis Man een lichte overtreding had begaan op Rome-Jayden Owusu-Oduro. Goes wilde de vrije trap snel nemen, gezien AZ tegen een 1-3 achterstand aankeek.

Artikel gaat verder onder video

Perisic pakte de bal echter vast in zijn handen en wilde deze niet meteen aan de AZ’er geven. Goes was niet gediend van het spelbederf van de Kroatische routinier en sloeg de bal uit zijn handen. Nadat Goes de bal had veroverd, gaf hij Perisic een tikje op de borst. Die was daar weer niet van gediend: Perisic pakte Goes stevig vast bij het shirt.

Goes probeerde zich vervolgens meerdere keren krachtig los te rukken van Perisic. Dat lukte uiteindelijk. Perisic vond echter dat de wijze waarop Goes dat deed niet door de beugel kon en meldde zich verontwaardigd bij Gözübüyük, in de hoop dat de arbiter Goes met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd van het veld zou sturen.

Gözübüyük escaleerde de situatie echter niet en liet beide spelers wegkomen met een standje, daar waar het gedrag van beiden an sich een gele kaart normaal gesproken zou hebben gerechtvaardigd. Dat was dus vooral voor Goes een flinke meevaller, gezien die als enige van de twee betrokkenen al een gele kaart op zak had.

Commentator Vincent Schildkamp zegt bij ESPN over de situatie: “Ja, dit gaan we ongeveer wekelijks zien. Goes heeft geel. Die moet bij iedere ruzie wegblijven. Perisic weet overigens ook wel dat Goes geel heeft. Die zet die ruzie net zo lang door tot Goes het verliest. Het is gewoon iedere week hetzelfde verhaal.” Schildkamp voegt daar wel aan toe ‘dat het lastig vast te stellen is waar het begint en waar het eindigt’: “Maar hij is er wel heel erg vaak bij betrokken”, zegt de commentator tot slot over Goes.