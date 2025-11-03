Live voetbal

Marco van Basten vindt Wouter Goes laf: ‘Stoer doen, maar op de grond gaan mekkeren’

AZ-verdediger Wouter Goes
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
3 november 2025, 22:22

Marco van Basten vindt Wouter Goes laf. De analist van Ziggo Sport stelt dat Goes een type is dat in het veld stoer doet, maar 'op de grond gaat mekkeren' zodra hij het gevecht aangaat.

Goes stond afgelopen weekend opnieuw in de schijnwerpers, nadat hij samen met scheidsrechter Danny Makkelie een hoofdrol opeiste in het duel tussen Sparta Rotterdam en AZ (0-1). Makkelie had schoon genoeg van het feit dat Goes Sparta-spits Tobias Lauritsen regelmatig vasthield. De scheids stapte vervolgens op Goes af en leek hem een flinke duw te geven.

In de uitzending van het programma Rondo vroeg Wytse van der Goot aan Van Basten hoe hij met een centrale verdediger als Goes zou omgaan. “Ik zou hem pijn doen, op de momenten dat het kan. Het is een rare snuiter, die op de verkeerde momenten aandacht zoekt en een beetje stoer loopt te doen,” oordeelde Van Basten.

Volgens de oud-aanvaller is het storend dat spelers als Goes niet als een echte kerel het gevecht aangaan: “Het flauwe van dit soort types is dat ze, als je ze een keer een duwtje geeft, op de grond liggen te mekkeren. Dan ben je een weggooier, vind ik. Uiteindelijk wil je stoer zijn, maar tijdens het gevecht ga je op de grond liggen. Dan ben je een pieperd.”

Ook Sneijder is kritisch

Ook Wesley Sneijder heeft geen hoge pet op van de AZ-verdediger. Het stoort hem met name dat Goes zich ook tegenover een ervaren speler als Bruno Martins Indi vervelend gedraagt: “Met alle respect, hoe oud was Wouter Goes in 2014? Tien jaar? Toen speelde Martins Indi een WK. Een beetje respect, man, kom op.”

Sparta - AZ

Sparta Rotterdam
0 - 1
AZ
Gespeeld op 2 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
11
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

